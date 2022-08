Lyt til artiklen

Hvis du er førstegangsfødende og ønsker at blive længere på sygehuset end blot et par timer, så er der gode nyheder på vej.

I hvert fald, hvis du er borger med adresse i Region Syddanmark.

Her er der nemlig afsat 21 millioner kroner, som skal styrke fødeområdet i 2022 og 2023, oplyser regionen i en pressemeddelelse.

For Region Syddanmark betyder det blandt andet følgende tiltag:

rekruttering af medarbejdere på fødeafdelingerne og barselsafdelingerne

fastholdelse af medarbejdere

indførelse af ret til, at alle førstegangsfødende kan blive op til to dage på barselsafdelingen efter fødslen eller få et hjemmebesøg af en jordemoder dagen efter fødslen.

Det er særligt sidstnævnte, som regionens sygehuse skal vænne sig til.

I februar godkendte regionsrådet en fødeplan, hvor førstegangsfødende i regionen som »udgangspunkt udskrives fra sygehuset inden for 24 timer, når fødslen er forløbet normalt«.

Før det blev man som regel sendt hjem, hvis man havde haft en ukompliceret fødsel.

Nu skal planen ændres igen, hvilket tager tid, siger Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen (S):

»De nye tiltag er en god styrkelse af fødeområdet, men det er en meget stor opgave, sygehusene og i særdeleshed barselsafsnittene står overfor med indførelsen af retten til to dages barselsophold.«

»Derfor håber jeg, at de fødende og deres familier vil have forståelse for, at der er brug for tid til at lave de nødvendige ændringer ude på sygehusene. Helt konkret vil det betyde, at rettigheden indføres i løbet af efteråret og vinteren 2022.«

De ekstra ressourcer kommer fra Regionsrådet, som har afsat 80 millioner kroner til fødselsområdet over de næste fire år.

Pengene kommer fra Finansloven for 2022 og bliver fordelt mellem regionerne.

»Med finanslovsmidlerne får vi nu yderligere mulighed for styrke området, så det bliver endnu bedre at være gravid og fødende i vores region,« siger Regionsrådsformand Stephanie Lose (V).