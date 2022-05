Det er et velkendt problem for elbilejere i København, at parkeringspladser med mulighed for opladning ofte er optaget af andre bilister. Der vel at mærke ikke lader op.

Men nu er der godt nyt til de stadig flere elbilister, der har akut brug for strøm på deres køretøj og normalt ville cirkulere rundt i en desperat søgen efter en ledig ladestander.

Fremover vil der nemlig være væsentlig større mulighed for hurtigt at få en portion hårdt tiltrængt strøm på batteriet.

Det skyldes, at der nu er en hel række lyn-ladestationer på vej til København, og det bliver taget godt imod af bilisternes interesseorganisation, FDM.

»Der har næsten ikke eksisteret lynladning i København, så det gør en kæmpe forskel for elbileejerne, at det nu bliver muligt. Der er mange, der har brug for hurtigt at kunne lade op og komme videre,« siger forbrugerøkonom Ilyas Dogru.

I stedet for at vente mellem 2,5 til 5 timer på en opladning svarende til 200 kilometers rækkevidde kan det nu i højere grad klares på bare 10 til 20 minutter.

Det bliver resultatet af, at ladeoperatøren E.ON Drive inden udgangen af 2023 vil opsætte lynladestationer fire forskellige steder i hovedstaden med mellem fire og otte lynladepunkter hvert sted.

»Der er pres på infrastrukturen i København, så vi udvider både med byladere og introducerer også lynladning i København nu. Det giver mulighed for at lade bilen hurtigt op og derefter køre ud at parkere, så man ikke altid er afhængig af at finde en plads med en ladestander for at få strøm på,« siger Anders Krag, business manager i E.ON Drive.

Her kommer der lynladere E.ON har annonceret fire steder i København, hvor der kommer lynladning. Der vil være mellem fire og otte lynladepunkter hvert sted. Øster Alle, 2100 København Vester Søgade 10, 1601 København Borups Alle 275, 2400 København Prags Boulevard, 2300 København

Ifølge Ilyas Dogru er det »blevet et kæmpe problem at finde ledige ladepladser« i København.

»Jeg kan jo selv se det i København, når jeg kører rundt i byen og ser, at der er optaget på de fleste pladser,« siger han.

Ifølge tal fra De Danske Bilimportører var der 1. maj 2022 indregistreret 80.072 elbiler i Danmark. Det er over dobbelt så mange som på samme tidspunkt sidste år.

Den hastigt voksende bestand af elektrisk biler har især kunnet mærkes i København, hvor 78 procent af københavnske elbilejere får dækket deres behov af offentlig ladeinfrastruktur.

»I lang tid var der rigelig med ladestandere, men så eksploderede salget af elbiler, og pludselig var der ikke nok lademuligheder,« siger Ilyas Dogru og fortsætter:

»Der er virkelig pres på ladestanderne i København. Der er kommet så mange elbiler til, at ladeinfrastrukturen slet ikke kan følge med. Det er ekstremt tiltrængt med flere ladestandere.«

Forbrugerøkonomen kommer dog med en advarsel til de elbilister, der måtte se det som en fast fidus fremover at lade deres biler op med en lynlader for på den måde at spare tid.

»Jeg anbefaler ikke, at man kun lynlader sit batteri. Det har bedst af at lade langsomt op og langsomt ned,« siger Ilyas Dogru og forklarer, at batteriet risikerer at tabe kapacitet, hvis man lynlader for meget.

Desuden kan bilproducenterne have forbehold i deres garantier, hvis forbrugeren kun lynlader, lyder det.