Du kan godt regne med, at din medielicens får endnu et ordentligt nøk nedad i 2020.

I hvert fald hvis det står til Kulturministeriet.

Kulturministeriet har foreslået Folketingets finansudvalg, at licensen til næste år skal sættes ned til 1.353 kroner i årlig betaling mod 1.927 kroner i år.

Det er en nedsættelse af licensen med 574 kroner eller hele 30 procent.

Det fremgår af et aktstykke, som Kulturministeriet udsendte onsdag, skriver Finans.

I 2018 betalte over to millioner danskere 2.527 kroner i årlig licens, men fra og med 2019 begyndte licensen at blive gradvist udfaset.

Det skyldes medieaftalen mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti fra juni 2019. Her blev det besluttet, at danskerne ikke længere skal betale licens i 2022.

I stedet vil financieringen af DR, TV2's regionale kanaler og de andre områder, som finansieres af medielicensen gradvist blive betalt over skatten. I medieforliget blev det også aftalt, at DR skal beskæres med 20 procent frem mod 2023.