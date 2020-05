Renterne på danskernes boliglån steg med rekordfart, da corona-krisen skyllede ind over Danmark og resten af verden.

Og der er ikke noget at sige til, hvis de mange tusinde boligejere med flekslån har gruet for, om uroen på finansmarkederne også ville sætte sig i højere renter på deres lån, som skal have ny rente fra 1. juli.

Men den første rentetilpasningsauktion hos Nykredit og Totalkredit viser, at boligejerne kan ånde lettet op. Det skriver Berlingske.

Renterne på både F1, F3 og F5-lån holder sig nemlig alle i negativt terræn: F1-renten er landet på minus 0,03 procent, F3 på minus 0,15 procent og F5 på minus 0,03 procent.

F5-lånerne opnår den største besparelse med et fald i den månedlige ydelse efter skat på 180 kroner pr. lånte million.

Samtidig stiger det månedlige afdrag med pæne 300 kroner om måneden.

»Det er en mærkbar besparelse, når man husker på, at det ekstra afdrag er en opsparing til en selv,« siger Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker i Totalkredit, til Berlingske.

Når besparelsen kan blive så markant, skyldes det - som navnet på lånet antyder - at det er fem år siden, at F5-lånet blev rentetilpasset. Dengang var renten +0,76 procent.

Danske flekslånere kan ånde lettet op. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Danske flekslånere kan ånde lettet op. Foto: Thomas Lekfeldt

Renterne er ikke nede i rekordniveauet fra oktober 2019, hvor F5-renten var helt nede at ramme minus 0,53 procent. F3 renten lå på minus 0,57 og F1 ramte minus 0,41.

Selv om der er et stykke vej til de rekordlave renter i oktober 2019, har boligejerne grund til at glæde sig over de nye renter. For det kunne være gået meget værre, bemærker Sune Malthe-Thagaard.

Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, påpeger, at flekslånere, der nu får en lavere rente – især F5-lånere – skal huske, at det får konsekvenser for skatten.

Flekslånerne vil nemlig nu få et lavere rentefradrag, og det er derfor en god idé at få rettet forskudsopgørelsen med det samme, så man ikke får et skattesmæk, når årsopgørelsen dumper ind i e-boks næste forår.