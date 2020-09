For særligt ét segment af de danske bilejere er der grund til at ånde lettet op og måske ligefrem glæde sig over regeringens udspil til, hvordan bilparken skal blive grønnere frem mod 2030.

Mange bilejere har antageligt set nervøst frem mod et efterår, hvor det bliver besluttet, hvem der skal betale regningen for den grønne omstilling. Nu lader det til, at især ejere af nyere brugtbiler har grund til at finde smilet frem.

»Bilejere af nyere konventionelle biler har mindre at frygte nu,« siger markedsanalytiker Jan Lang fra eBay/Bilbasen.

Hans vurdering sker på baggrund af, at regeringen torsdag løftede sløret for sit udspil til, hvor meget bilejerne kommer til at stå for skud som følge af ambitionen om, at Danmark skal opnå en samlet CO2-reduktion på 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

Elbilkommissionen har anbefalet 750.000 elbiler i 2030, men regeringen sigter blot efter 500.000.

Og mens elbilkommissionen foreslår afgiftsforhøjelser på en krone per liter brændstof, så lægger regeringen op til, at regningen først og fremmest tørres af på den tunge transport i form af vejafgifter.

Almindelige benzinbiler vil blot få en ekstraudgift på 60 kroner årligt som følge af løbende afgifter, hvis det står til regeringen. For dieselbiler lyder regningen på beskedne 300 kroner årligt.

Så mens de faste udgifter for bilejere således rundt regnet ser ud til at ramme status quo, så kan ejerne af nyere brugtbiler endda fryde sig over, at deres køretøjer undgår værditab.

Det vil være en forventelig konsekvens af regeringens bud på en omlægning af bilafgifterne, lyder det fra Jan Lang.

Det skyldes ikke mindst, at Skatteministeriets beregninger viser, at nye biler fra 2021 i gennemsnit vil komme til at koste 4.500 mere.

Prisen holdes oppe

Det er med til at holde prisen på brugte biler oppe, mens de modsatrettede effekter, der kunne presse prisen på brugtbilerne ned, altså ser ud til at udeblive.

»Det vil alt andet lige være sådan, at når nye biler stiger i pris, så vil nyere brugte biler ikke falde i pris, men overordnet set holde værdien,« siger Jan Lang og fortsætter:

»Hvis man ville gøre det dyrt at have en konventionel bil, så ville det blive en trussel mod bilens værdi, men det her er et meget beskedent udspil, og derfor er konsekvenserne ikke så voldsomme,« siger han.

Opretholdelsen af værdien vil gælde for to til tre år gamle biler, lyder vurderingen.

Det vil være sød musik for ejerne, for den højere brugtværdi kan omsættes i rede penge, når vognen engang skal udskiftes, minder markedsanalytikeren om.

»Når bilen skal sælges igen, er det jo helt håndgribeligt flere penge i lommen,« siger Jan Lang.

Forhandlingerne om regeringens udspil er allerede begyndt. Trods kritik af, at udspillet er klimamæssigt uambitiøst, fastholder skatteminister Morten Bødskov, at det er godt.

»Det er meget ambitiøst. Vi skubber på de grønne biler og sikrer en grøn omstilling af transporten. Men vi gør det på en måde, hvor almindelige familier kan føle sig trygge, og hvor vi fortsat kan investere i velfærd,« siger Morten Bødskov til Altinget.