Det har ikke været billigere end nu at få fyldt brændstof på bilen, siden krigen i Ukraine brød ud i februar.

Det skriver nordjyske.dk

Fredag kostede diesel og benzin (oktan 95) nemlig kun 14,09 kroner for en liter, og det er altså det laveste i lang tid.

Der er flere årsager til prisfaldet lige nu.

»Global økonomi og hvordan det skal gå med væksten presser olieprisen ned. I Kina er der stor bekymring for, at de ikke kommer til at åbne op lige foreløbigt. Der er grå skyer over europæisk og amerikansk økonomi,« siger Jens Nærvig Pedersen, der er råvareanalytiker i Danske Bank, til nordjyske.dk, og tilføjer:

»Det påvirker alt sammen forbruget og dermed olieprisen.«

Hvornår priserne risikerer at stige igen er ikke til at sige.

Jens Nærvig Pedersen tror dog ikke, at vi kommer i nærheden af de historisk høje priser i niveauet 18-19 kroner, som tilfældet var i sommers.