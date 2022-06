Lyt til artiklen

Der er stor efterspørgsel på muligheder for at bade i Københavns Havn.

Derfor er Københavns Kommune i fuld sving med at udvide byens udendørs badefaciliteter.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har blandt andet set sig varm på den allerede eksisterende badezone ved La Banchina på Refshaleøen.

Den er meget velbesøgt, men også meget lille.

Forvaltningen vil derfor udvide den til cirka dobbbel størrelse og tilføre to flydende, mobile saunaer ved for eksempel Kalvebod Bølge, Havnegade eller Nokken.

Yderligere arbejdes der løbende på at udbygge kapaciteten i havnen, og den første af de to badezoner er allerede etableret i marts i år.

Der er tale om en 100 meter lang badezone ved Vandtrappen/Solnedgangstrappen i Teglværkshavnen.

Forvaltningen har allerede indhentet tilbud på forskellige saunaløsninger fra en række producenter.

Den ene sauna koster cirka 800.000 kroner, mens den anden sauna koster cirka 1,4 millioner kroner inklusive den tilhørende mobile badezone.

Begge løsninger kan realiseres ud fra den afsatte økonomi, vurderes det.

I kommunens budget for i år er der i alt afsat en anlægsbevilling på 2,9 millioner kroner til at etablere i alt fire nye badezoner i 2022 og 2023.

Bevillingen inkluderer etablering af fire nye saunaer, og der skal ifølge budgetaftalen anlægges to badezoner og to saunaer pr. år.

Der er til dato anlagt tre havnebade og ti badezoner i København, der alle bliver flittigt brugt.

Københavns Kommune arbejder løbende på at finde placeringer til nye badezoner. Her kan du se en foreløbig status på byens nuværende og kommende badefaciliteter. Foto: Københavns Kommune Vis mere Københavns Kommune arbejder løbende på at finde placeringer til nye badezoner. Her kan du se en foreløbig status på byens nuværende og kommende badefaciliteter. Foto: Københavns Kommune

Badezoner har i modsætning til havnebade hverken livredder eller en fast bassinbund.

Man bader således på eget ansvar – ligesom på en strand.

Badezonerne placeres dog der, hvor vandkvaliteten er i orden, og adskiller de badende fra den sejlende trafik.

Forhandlinger om og tilladelse til udvidelse af badezonen La Banchina har været undervejs siden 2021.

Dog planlægges udvidelsen, til sommersæsonen er overstået, for at bevare bademuligheden den kommende sommer.

Hvis politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget på deres kommende møde tirsdag godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen igangsætte bestilling af saunaer, så de kan leveres allerede til efteråret.