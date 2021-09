Havnebadet bag Fisketorvet er efterhånden ret slidt.

Men nu er der godt nyt til badegæsterne. For nu er der afsat penge til at undersøge, hvordan et nyt havnebad skal se ud.

Det skriver KøbenhavnLIV.

Der er ikke tale om et penge til selve havnebadet, men til en projektering af et nyt havnebad. Og ifølge formand for Vesterbro Lokaludvalg, Thomas Egholm, er det den rigtige løsning.

»Det giver god mening, at man ikke sætter penge af til at bygge det samme en gang til, men at man i stedet får undersøgt, hvilke behov der er. Vi ved jo for eksempel fra kørerstolsbrugere, at der mangler adgang for dem. Det samme med vinterbaderne, hvor der er lang kø. Det kunne man måske også tænke ind,« siger han til KøbenhavnLIV.

Det har længe været et stort ønske fra Lokaludvalgets side, at man sætter penge af til et nyt havnebad ved Fisketorvet.

Samtidig har det været et ønske, at der kommer flere svømmefaciliteter, og at sæsonen bliver forlænget, så havnebadene har åbent en måned eller to længere.

Derfor er lokaludvalget glade for, at pengene er blevet fundet i budgetaftalen, der blev afsluttet den 9. september.