Politikerne på Frederiksberg har umiddelbart mere swag, end man skulle forestille sig.

De har netop givet to af den kommende sommers musikfestivaler grønt lys til at fortsætte festen længere, end de plejer.

De to musikfestivaler ‘Bas under Buen’ og ‘Carpark Festival’ havde ansøgt Frederiksberg Kommune om i år at afholde deres arrangementer frem til klokken 23.

Men på Frederiksberg gives der normalt kun tilladelse til afspilning af musik til klokken 22 af hensyn til naboer.

Medlemmerne af By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune er dog kommet på andre toner.

De har nu helt ekstraordinært besluttet at givet begge festivaler tilladelse til, at de må afspille musik helt frem til midnat. Det vil altså sige frem til klokken 24 og ikke kun klokken 23, som arrangørerne ellers så ydmygt havde ansøgt kommunen om.

Politikernes begrundelse er, at det er første gang, der er koncert efter covid-19-epidemien, fremgår det af et referat fra det seneste møde i udvalget.

Ifølge forvaltningen har festivalens afspilning af musik til klokken 23 da heller ikke tidligere givet anledning til »væsentlige problemer«.

De to festivaler afholdes henholdsvis den 9. juli og den 29.–30. juli 2022.

‘Bas Under Buen’ er en offentligt tilgængelig musikfestival for basmusik, der har været har været afholdt siden 2010 med støtte fra Frederiksberg Kommune.

Carpark Festival er en torsdags-kultur- og musikfestival, som har ansøgt kommunen om udvidet spilletid den ene af dagene (om lørdagen, red).

Begge festivalarrangementer har fået bevilget midler fra Kultur- og Fritidsudvalget i Frederiksberg Kommune. Beløbenes størrelser kan du læse mere om under billedet nedenfor.

Den københavnske minifestival 'Bas Under Buen' tiltrækker både store og små basentusiaster. Arkivfoto. Foto: Dennis Lehmann Vis mere Den københavnske minifestival 'Bas Under Buen' tiltrækker både store og små basentusiaster. Arkivfoto. Foto: Dennis Lehmann

'Bas Under Buen' er blevet tildelt 200.000 kommunale støttekroner i både 2022 og 2023, mens Carpark Festival har fået bevilget 75.000 kommunale støttekroner i år.

Sidste år valgte Frederiksbergs politikere på grund af coronasituationen og af hensyn til byens forretningsdrivende samt kulturlivet at give tilladelse til, at de to arrangementer kunne afspille musik helt frem til midnat.

‘Bas under Buen’ benyttede imidlertid ikke deres tilladelse, fordi hele arrangementet blev aflyst som følge af coronarestriktionerne.

Politikerne på Frederiksberg har desuden besluttet, at forvaltningen fremadrettet får delegeret kompetence til at give tilladelse til afspilning af musik i forbindelse med afholdelsen af arrangementer under Bispeengbuen.