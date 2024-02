Mange danskere har været ramt.

Og tendensen har været stigende lige siden jul.

Men nu er der endelig godt nyt.

For første gang i længere tid falder antallet af påviste tilfælde og indlæggelser med influenza A.

Det skriver SSI i sin ugentlige opdatering om luftvejssygdomme i Danmark.

Der er to typer influenza i omløb: A og B.

Type A rammer flest ældre mennesker, og det er da også den, der klart giver flest indlæggelser.

Faldet er ikke voldsomt, men det går i den rigtige retning.

Det er altså gået lidt bedre end Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder hos SSI, forventede. I sidste uge sagde hun til B.T.:

»Der er ikke noget, der tyder på, at tallet er på vej ned. De kommende uger skal vi nok forvente at se en fortsat stigning i antallet af smittede.«

Hun pointerede dog samtidig, at det var usikkert, hvornår influenzabølgen ville toppe.

»Det begynder at ligne et normalt år ligesom tiden før covid-19. Vi havde forestillet os, at det ville stige lidt på det her tidspunkt, og det er det så også. Men der er ikke noget bekymrende i det,« sagde sektionslederen.

Også hvad angår de andre luftvejssygdomme er der godt nyt. Specielt i forhold til kighoste.

SSI skriver:

'Antallet af påviste kighostetilfælde pr måned er faldende, og epidemien formodes derfor at være stoppet.'

Også antallet af påviste tilfælde og indlæggelser med covid-19 fortsætter med at falde.

Det samme er tilfældet for RS-virus og mycoplasma.