Som konsekvens af det markant lavere antal smittede med covid-19 i Danmark de seneste dage drosler regionernes hospitaler nu ned på beredskabet for covid-19-patienter.

Det betyder dog ikke, at der ikke om nødvendigt hurtigt kan skaleres op igen, hvis det skulle blive nødvendigt. Ikke mindst hvis den frygtede engelske covid-19-variant for alvor skulle få fat herhjemme.

»Vi står i en situation, der er dobbelt. Vi skal være forberedte og forvente flere indlæggelser, og samtidig skal vi ikke udskyde flere patienters operationer end nødvendigt,« siger Leif Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland.

»Vi skal sikre, at vi holder balancen. Det er ikke mange dage siden, estimaterne viste, at vi skulle forvente en fordobling i antallet af smittede med den engelske variant. Så vi balancerer hensynene, og vi er fortsat forberedt på flere syge patienter med covid-19,« understreger han.

Men det er godt nyt, at antallet af smittetilfælde er gået så meget ned den seneste tid, at der nu kan slækkes på coronaberedskabet. I al fald her og nu.

I Region Sjælland besluttede ledelsen tirsdag derfor at drosle ned på antallet af sengepladser på hospitalerne til covid-19-patienter til nu 93.

Der er i øjeblikket i alt 82 indlagte med coronavirus, hvoraf 13 er indlagt på en intensivafdeling.

Også i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark blev det tirsdag besluttet at drosle ned på antallet af sengepladser og personale, der skal stå klar, hvis der bliver indlagt akutpatienter med covid-19.

»Dags dato har Region Hovedstadens kriseledelse besluttet at skalere ned til 300 senge til covid-19-patienter indlagt til almindelig behandling i isolation og 23 ekstra intensivpladser,« skriver regionens presseafdeling i et svar til B.T.

Region Hovedstaden nedskalerer dermed coronaberedskabet med 60 sengepladser på hospitalerne.

I Region Syddanmark er der samme billede. På et møde tirsdag i regionens coronataskforce har ledelsen besluttet at reducere antallet af medicinske pladser til covid-19-patienter fra 113 senge til nu 72.

»Behovet følges løbende, så der er mulighed for at genåbne senge, eller reducere yderligere, hvis behovet ændret sig,« oplyser Carsten Bruun, presserådgiver i Koncern Kommunikation i Region Syddanmark, til B.T.

Det var tirsdag ikke muligt at få oplyst det samlede antal reducerede coronasengepladser på alle Region Midtjyllands hospitaler.

Men allerede mandag valgte Aarhus Universitetshospital, der er det største af akuthospitalerne i regionen, at nedskalere antallet af sengepladser til coronapatienter fra 40 til 26.

B.T. har også haft kontakt til Region Nordjylland.

Her ventes ledelsen først senere på ugen at tage stilling til, hvor mange sengepladser der eventuelt kan tages ud af covid-19-beredskabet.