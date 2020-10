Panikken spredte sig som en steppebrand på de finansielle markeder tilbage i marts, da coronavirussen lukkede Danmark og store dele af verden ned.

Aktier styrtdykkede og alle solgte ud, men kun for en kort stund. Konkursbølgen kom nemlig aldrig og bankerne tabte minimale beløb.

Og der meldes om godt nyt i den finansielle sektor. Det skriver Børsen.

Bankernes bekymring blev til et smil på læben, da aktierne allerede i juli nåede det samme prisniveau som før. Og nu sætter de rekord efter rekord.

Jesper Berg, administrerende direktør i Finanstilsynet, vurderer det som helt afgørende, at banksystemet er markant stærkere, end det var tilbage i 2008 under finanskrisen.

Det betyder, at virksomhedernes frygt for at bankerne også under coronakrisen ville holde på pengene, viste sig at være ubegrundet.

Jesper Berg understreger dog også de amerikanske og europæiske centralbankers store andel i, at vi undgik en økonomisk krise.

De pumpede penge ud i det finansielle marked, og der kom flere låneprogrammer ud, end der nogensinde har været før.

Det er Nationalbankens vicedirektør Karsten Biltoft enig i. Han udtaler til Børsen, at situationen ville have haft en hel anden grad af alvorlighed, hvis centralbankerne ikke havde grebet ind. Han kalder det for en redningskrans, der var med til at afhjælpe en eksplosion.

Han vurderer dog, at flere af bankernes virksomhedskunder kan komme i problemer, men at vi må vente til foråret for at se, hvordan det udvikler sig.

Disse mulige tab i bankerne må dog ikke forveksles med en ny finanskrise.

»Det centrale skøn er, at det ikke bliver denne gang, at bankerne lægger økonomien ned,« siger Jesper Berg.