Det gjorde direkte ondt i øjnene - og maven - når man tjekkede afkastet på sin pensionsopsparing i de første uger af corona-krisen.

Aktiemarkederne verden over havde kurs mod afgrunden, og ganske almindelige, danske pensionsopsparere tabte over natten flere hundrede tusinder kroner. Hver.

Men aktierne har taget revanche og indhentet det tabte, og meget tyder enddog på, at vi blot er i den spæde start af et nyt økonomisk opsving, som vil sende aktierne og dermed også afkastet på danskernes pensioner i vejret.

Sådan lyder analysen i Berlingske fra Nikolaj Schmidt, international cheføkonom hos det amerikanske investeringsfirma T. Rowe Price.

Aktiemarkederne har rettet sig hurtigt oven på den historisk corona-nedtur i marts. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Aktiemarkederne har rettet sig hurtigt oven på den historisk corona-nedtur i marts. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Selv om en række økonomiske nøgletal har været dårlige i den seneste tid, fortsætter de store aktiemarkeder i blandt andet USA uanfægtet med at sætte rekord på rekord med stigninger på over 50 procent siden bunden i marts.

»Aktiemarkedet lader kort sagt til at være beklædt med teflon. Det brænder ikke rigtigt på, selv om nyhederne ikke er gode,« lyder analysen fra Nikolaj Schmidt.

En dansk pensionsopsparer, der havde en opsparing på en million kroner 1. januar i år, har oplevet en rutsjetur, der kan gøre enhver svimmel.

Da opsparingen ramte bunden den 20. marts i år, var den svundet ind med hele 182.000 kroner. De seneste dage er det negative afkast vendt til et lille plus på godt og vel 4.000 kroner.

Aktiemarkederne verden over blev farvet blodrøde i marts, da coronavirussen lukkede verden ned. Foto: BRYAN R. SMITH Vis mere Aktiemarkederne verden over blev farvet blodrøde i marts, da coronavirussen lukkede verden ned. Foto: BRYAN R. SMITH

Det viser tal, som B.T. har indhentet fra fra Danmarks største pensionsselskab PFAs populære og udbredte markedsrenteprodukt med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

Og hvis Nikolaj Schmidt får ret i sin analyse, vil afkastet vokse yderligere det kommende år.

Han forventer, at de store centralbanker i bl.a. USA, EU og Japan vil fortsætte med at pumpe penge ud i økonomien, og at investorerne vil kaste endnu flere penge efter aktier, hvilket vil få kurserne til at stige yderligere.

Samtidig har forbrugerne verden over holdt igen med at bruge penge under corona-krisen, så der ligger også et udskudt forbrug og venter, hvilket vil sætte yderligere skub i verdensøkonomien, lyder analysen fra Nikolaj Schmidt.

»Hvis vi reelt befinder os i begyndelsen af næste cyklus (af en højkonjunktur, red.), er det meget sandsynligt, at aktiemarkedet om ét år er på et højere niveau end i dag,« skriver han.