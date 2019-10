De tre efterlyste børn fra en skole i Randers er fundet hos en pårørende til et af børnene.

Det fortæller skolechef i Randers Kommune Jesper Kousholt om de tre forsvundne børn på henholdsvis seks, otte og 11 år.

De to drenge blev sat af med en skoletaxi omkring klokken otte. Først befandt de sig ude på legepladsen, men på et tidspunkt opdagede skolens ansatte, at der var noget galt.

Drengene var nemlig ikke at finde, og derfor begyndte de ansatte selv at lede efter dem, fortæller Jesper Kousholt. Politiet oplyste tidligere i en nu slettet efterlysning, at pigen forsvandt på et senere tidspunkt.

Betjente ved skolen i Randers. Foto: ØXENHOLT FOTO Vis mere Betjente ved skolen i Randers. Foto: ØXENHOLT FOTO

Efter flere timers forsvinden er de dog alle tre fundet i god behold hos et familiemedlem, bekræfter Østjyllands Politi.

Det præcise forløb er stadig uklart, men af hensyn til børnene og familierne ønsker politiet ikke at gå nærmere ind i selve forløbet om børnenes forsvinden.

Børnene forsvandt fra skolen omkring klokken 8.30 og 8.45.

Da det ikke lykkedes skolens personale at finde børnene, kontaktede de politiet, som satte en eftersøgning i gang.