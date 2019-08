15.373 bilister burde have fået et klip i kørekortet, fordi de siden årsskiftet har kørt med håndholdt mobiltelefon.

Men it-problemer hos Rigspolitiet gør, at bilisterne i stedet slipper med en bøde på 1.500 kroner.

It-systemet, der bruges til at udstede klippet i kørekortet, er nemlig ikke i stand til at udføre opgaven. Systemet forventes dog at virke 10. september i år.

»Vi vil selvfølgelig gerne have, at systemet virker hurtigst muligt. Men systemet skal være helt færdigt. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu kan sige, at vi har en dato, hvis alt virker, som det skal,« siger politiassistent i Rigspolitiet Christian Bertelsen til Berlingske.

Fejlen gælder i alle landets politikredse.

Den opstod efter, at Folketinget i december skærpede straffen for at køre med håndholdt mobiltelefon.

Det kom fremover til at koste både en bøde og et klip i kørekortet.

Når skærpelsen træder i kraft, vil det ikke påvirke de sigtede bilister bagudrettet, oplyser Christian Berthelsen.