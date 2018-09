Et møde i en skov ved Kerteminde mellem en cyklist og to hundeluftere endte i en ophedet diskussion, efter hundeejeren angiveligt slog med sin hundesnor.

»Lige da jeg er ud for dem (hundelufterne, red.) slår manden mig med sin hundesnor, som er en læderrem med en krog på. Den rammer mig på ryggen og om på maven,« siger cyklisten Bent Salomonsen fra Munkebo i en Youtube-video, som han efterfølgende har lavet om episoden.

Den mandlige hundelufter er godsejer Rudolf Iuel, som ejer den skov, Bent Salomonsen lånte til sin cykeltur.

Ifølge Bent Salomonsen opstår hele situationen, da han kommer kørende mod Rudolf Iuel og dennes kone. Han kører ifølge sin cykelcomputer omkring 20 km/t på et langt, fladt stykke.

Da han nærmer sig de gående, stiller godsejeren sig ud midt på stien og råber, han skal sænke farten.

Idet Salomonsen kører forbi parret, slår godsejeren ud med hundesnoren og rammer.

»Jeg er chokeret og gal og siger, han ikke skal slå,« fortæller Bent Salomonsen, hvortil godsejeren skulle have svaret: »Ved du ikke, hvem jeg er?«

Det ved Bent Salomonsen godt.

»Jeg er fucking ligeglad med, hvem han er, han skal ikke slå på mig,« som han siger i videoen.

Cyklisten sætter sig op på sin cykel og kører videre. Da han kommer hjem, anmelder han godsejeren til politiet.

Fyns Politi vil dog ikke hverken be- eller afkræfte anmeldelsen overfor B.T. Adspurgt om hvorfor er svaret blot fra kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg:

»Det kan jeg bare ikke.«

Fyens.dk har spurgt godsejer Rudolf Iuel, om han kan genkende Bent Salomonsens udlægning af sagen. Det kan han dog bestemt ikke.

Hans oplevelse af episoden er, at en cyklist kommer kørende i høj fart mod hans kone og ham selv med »hovedet nede ved fordækket.«

10 meter fra parret vælger han at råbe til cyklisten, at denne skal sætte farten ned, men Bent Salomons reaktion er ifølge godsejeren at råbe »så flyt dig dog, din idiot.«

»Så stopper han - hopper af cyklen og skriger, at jeg har slået ham med hundesnoren. At jeg er fuldstændig gal i låget, og jeg er en bøsserøv,« fortæller godsejeren til fyens.dk.

Det var i Lundsgaard Skoven ved Lundsgaard Gods, som drives af Rudolf Iuel. Foto: Google Maps Vis mere Det var i Lundsgaard Skoven ved Lundsgaard Gods, som drives af Rudolf Iuel. Foto: Google Maps

Rudolf Iuel forklarer stille og roligt til cyklisten, at han er på besøg og skal køre ordentligt.

Men Bent Salomonsen bliver ifølge godsejeren ved med at råbe af parret. Derfor vælger Rudolf Iuel til sidst at tage sin telefon op for at tage et billede af Salomonsen.

Det får angiveligt Salomonsen til at sætte sig op på sin cykel igen og køre væk med en bemærkning om, at godsejeren er ’en bøsserøv’.

Rudolf Iuel er ked af Youtube-videoen, for han mener ikke, at Bent Salomonsen fremlægger deres møde rigtigt, og han føler sig hængt ud.