En simpel tastefejl kommer nu til at kosten ejeren af Holmegaard Gods på Sjælland dyrt.

Godsejeren skal nu betale en bøde på 60.000 kroner for miseren, der blev begået for mere end seks år siden.

Det skriver Sjællandske Nyheder, der henviser til en afgørelse, der netop er truffet ved Retten i Næstved. Ved retten blev godsejeren dømt for at have overskredet kvoten af kvælstof med mere end 12.000 kilo.

Men ifølge godsejerens forvalter, blev der aldrig brugt så meget kvælstof, på det 1862 hektar store landbrug dengang i 2013 og 2014.

»Det er min fejl. Jeg begik en tastefejl, da jeg indsendte gødningsregnskabet og det opdagede jeg først halvandet år senere, da Landbrugsstyrelsen aflagde et kontrolbesøg,« forklarede forvalteren i retten.

Men lige lidt hjalp det. Dommeren fandt godsejeren skyldig.

Han er ikke desto mindre sluppet billigere, end hvis anklagemyndighedens bødekrav var blevet imødekommet. Kravet lød nemlig på 124.000 kroner.

Dommeren besluttede nemlig at nedsætte bødekravet på grund af forældelse.