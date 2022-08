Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En lige omkring 600 meter lang ryddet strækning på en mark ved Kragerup Gods er blevet omdrejningspunkt for en strid mellem naboer.

»Det føles mærkeligt, og vi fik nærmest et chok. Man havde jo ikke forestillet sig, at der ville komme en,« som naboen Jan Ursin udtrykker det.

Det skriver TV 2 Øst.

Det handler om en stykke start- og landingsbane, der pludselig blev anlagt på en mark ved godset. Det skete i 2018.

Det var Jan Ursin og flere andre naboer dog ikke glade for. De mente, at de – relativt få – fly, der ville lette og lande i løbet af året ville give for meget larm.

Og det har desuden vist sig, at man hos Kragerup Gods ikke havde fået den nødvendige tilladelse til at anlægge banen.

Derfor blev godset tidligere i året pålagt at standse flyvningerne.

Nu har Kragerup Gods så ansøgt om en såkaldt landzonetilladelse, hvori man søger tilladelse til i alt 450 starter og landinger af små fly og 50 starter og landinger af helikoptere om året.

Det skal torsdag godkendes hos Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune. Sker det kræver det også et ja fra Trafikstyrelsen, før den indtil videre ulovlige start- og landingsbane bliver lovlig.

Undersøgelser har vist, at støjniveauet fra flyene sandsynligvis ikke vil overstige det tilladte.

Hverken godsforvalter Olav Ditlevsen og formand eller næstformand hos Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune har ønsket at udtale sig til TV 2 Øst, inden sagen torsdag bliver afgjort.