Fødevareproduktet Godnat Te er blevet tilbagekaldt fra butikkerne.

Det skyldes, at der er konstateret et for højt indhold af pyrrolizidinalkaloider i produktet.

Indtag af te med et højt indhold af pyrrolizidinalkaloider over en periode er mistænkt for at kunne give leverskader og være kræftfremkaldende.

Det er virksomheden Zebra A/S, som har hovedsæde i København, der tilbagekalder produktet.

Godnat Te har været solgt i Flying Tiger butikker i Danmark.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen råder forbrugere, der har købt produktet, til at levere det tilbage til butikken eller at smide det ud.

Produktet er holdbart til 21. februar 2021.