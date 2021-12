Omikron. Den meget smitsomme coronavariant, som i øjeblikket er på manges læber.

Nu er man blevet klogere på, hvad omikron egentlig er for en virus. Og hvis man spørger en vaccineekspert, er det gode nyheder.

Ifølge VG er der netop blevet foretaget et nyt studie på University of Hong Kong, hvor man har undersøgt omikronvarianten.

Det har man gjort ved at dyrke celler fra luftveje hos mennesker i cellekulturer i laboratoriet og se, hvordan cellerne reagerer på forskellige virusvarianter som wuhan, delta og omikron.

Er du nervøs for at blive smittet med omikron?

Og her viser det sig, at omikron godt kan lide at formere sig i næse og svælg, og derfor smitter mere, end hvis den hurtigt trækker ned i lungerne:

»Undersøgelsen peger på, at omikron overføres meget let, men måske giver mindre alvorlig sygdom, fordi det i højere grad holder sig i luftvejene som næse og svælg,« forklarer immunolog og professor Anne Spurkeland fra Universitetet i Oslo til VG.

Desuden viser undersøgelsen, at omikron spreder sig 70 gange hurtigere end delta og andre varianter i vævsprøver fra luftrøret.

På samme måde spreder omikron sig ti gange langsommere i celler fra lungerne sammenlignet med wuhanvirussen.

Og det er ifølge Anne Spurkeland gode nyheder – netop fordi det tyder på, at omikron i mindre grad kommer ned i lungerne og mere ligner en forkølelse.

Også en undersøgelse fra Sydafrikas største private sundhedsfond, Discovery, understøtter hypotesen om, at omikron er mere smitsom, men forårsager mindre alvorlig sygdom.

De oplever, at risikoen for indlæggelse er blevet reduceret med 29 procent og dødsfald med 80 procent.