Mandag kunne Statens Serum Institut langt om længe løfte sløret for, hvor Danmark indtil videre befinder sig på den meget omtalte kurve over smittespredning af coronavirus.

Er vi på den stejle røde kurve, der indikerer, at vi har kurs mod italienske tilstande? Eller befinder vi os på den fladere grønne, som sikrer, at sundhedsvæsenet kan følge med.

Indtil videre tyder udviklingen på, at vi befinder os i det grønne scenarie, og det er rart at se, fortalte professor og chef ved Hvidovre Hospital, Thomas Benfield til Peter Qvortrup Geisling i Lægens bord mandag aften.

»Det ser ret lovende ud, synes jeg, så jeg kan godt forstå, man begynder at tale om, at der er en ende på det her, og at den måske også er tættere på, end vi troede,« fortalte Thomas Benfield.

CORONAVIRUS. Statens Serum Institut har netop lanceret en ny prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling https://t.co/2t6krDwpAG #SSI #Coronavirus #COVID19dk #Sundhed #Danmark #dkpol #sundpol #dkmedier pic.twitter.com/JcZRavO0w0 — Statens Serum Inst. (@SSI_dk) March 30, 2020

Han er en af de læger, der ser danskere, som bliver indlagt på hospitalet med COVID-19, og han fortalte, at Hvidovre Hospital, hvor han arbejder, fortsat godt kan følge med.

»Vi har ikke flere indlæggelser på en dag, end vi havde før det her,« sagde Thomas Benfield.

Mange af de ikke-akutte patienter, hospitalerne plejer at se, er nemlig blevet udskudt, så afdelingerne kan koncentrere sig om coronapatienter, men der er altså ikke blevet væltet over ende endnu.

Der er dog en væsentlig forskel på coronapatienterne og de ‘almindelige’ patienter, forklarede Thomas Benfield, da Peter Qvortrup Geisling spurgte ind til, hvor længe coronapatienter i gennemsnit er indlagt.

Der var forsigtig optimisme at spore i programmet Lægens bord med hele Danmarks tv-læge, Peter Qvortrup Geisling. Foto: Nils Meilvang Vis mere Der var forsigtig optimisme at spore i programmet Lægens bord med hele Danmarks tv-læge, Peter Qvortrup Geisling. Foto: Nils Meilvang

»Det er en af de store jokere, og en af de store belastninger,« sagde Thomas Benfield.

Han forklarede, at de fleste patienter med akutte sygdomme, er indlagt to til tre dage, mens coronapatienter blokerer en seng i en meget længere periode. I gennemsnit to til tre uger.

Med hensyn til indlæggelserne kom der dog mere godt nyt fra ‘lægens bord’.

Thomas Benfield kunne nemlig fortælle, at det kun er fire ud af fem danskere, der er indlagt på grund af corona, som får brug for en respirator.

Thomas Benfield er professor i smitsomme sygdomme og chef ved Hvidovre Hospital. Han har et glædeligt budskab her, nemlig at det ikke vil gå så galt som i Italien. Foto: Linda Kastrup Vis mere Thomas Benfield er professor i smitsomme sygdomme og chef ved Hvidovre Hospital. Han har et glædeligt budskab her, nemlig at det ikke vil gå så galt som i Italien. Foto: Linda Kastrup

Langt størstedelen klarer sig altså uden.

Der er dog ingen tvivl om, at de indlagte, der ender i respirator, er alvorligt syge, og deres dødelighed er højere, fortalte Thomas Benfield.

En af seerne ville vide, om dem, der dør af coronavirus, lider en meget smertefuld død, men det forsikrede Thomas Benfield om, ikke var tilfældet.

»Det gør de ikke. Det kan vi sørge for, at ingen gør. Vi har beroligende medicin, og vi har morfin, der sørger for, at døden er så fredelig som overhovedet mulig.«