Ved undervisning online mangler elever de relationer og den tryghed, der sikrer god undervisning, mener lærer.

Fjernundervisning bliver aldrig rigtig godt. For når undervisningen foregår online i stedet for i et klasseværelse, mangler de tætte relationer, som sikrer den bedste undervisning.

Det fortæller Regitze Flannov, lærer og formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, om den alternative undervisning, der finder sted under coronaudbruddet.

- God undervisning laver man, når man er i et fællesskab. Når man har tætte relationer, kender hinanden og er trygge ved hinanden.

- Og det er klart, at når vi sidder hver for sig i hver vores stue, så har vi ikke den relation til hinanden. Så må det gå så godt, som det kan. Og det tror jeg, at alle lægger sig i selen for i den her ekstraordinære situation, siger Regitze Flannov.

Skolerne er lukket fra mandag og som udgangspunkt to uger frem for at mindske spredning af coronavirusset.

Regitze Flannov har været i kontakt med mange lærere og skoleledere over de seneste par dage, hvor hun har hørt om adskillige kreative måder at løse udfordringen på.

Men trods de mange gode indslag fra lærere, er det svært at sikre god undervisning for alle. Eleverne har vidt forskellige forudsætninger. Det gælder, i forhold til hvordan de lærer bedst, men også situationen i hjemmet.

Nogle har forældre hjemme, der kan hjælpe til, mens andre måske skal tage sig af yngre søskende og følge undervisningen på samme tid, fortæller Regitze Flannov.

- Lærere sender typisk opgaver hjem til eleverne, vel vidende at eleverne har mange forskellige udgangspunkter for at lave de her opgaver. Så jeg opfordrer til, at man går i dialog og laver gode løsninger, siger hun.

Der er mandag meldinger om, at flere af de primære online undervisningssider er gået ned, fordi de er belastet af for mange besøgende på en gang.

Men det tager lærerne ikke så tungt igen, vurderer Regitze Flannov.

- Det betyder først og fremmest stor irritation. Men det sker også i hverdagen.

- Det er irriterende, men vi håber selvfølgelig, at det kommer til at stabilisere sig i løbet af nogle dage, siger hun.

