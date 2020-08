Det har i lang tid set ud til, at det populære pensionistkort var fortid, men nu er der godt nyt til de danske pensionister.

For i en pressemeddelelse oplyser trafikselskaberne i DOT, at man med en ny reform bevarer pensionistkortet – også kaldet 'mimrekortet'.

'En reform af pensionistrabatter i kollektiv transport bevarer pensionistkortet med rabatter på 50-70 pct. på hele Sjælland. Pensionister får samtidig væsentlige rabatter, når de rejser på rejsekort,' lyder det i pressemeddelelsen fra DOT.

Der var ellers lagt op til, at kortet vil blive droppet, men på baggrund af en dialog med ældre- og handicaporganisationerne har DOT altså lagt en justeret løsning frem, hvor man således bevarer kortet.

Ifølge DOT selv vil 6 ud af 10 pensionister, der bruger kollektiv trafik, rejse billigere, end de gør i dag. De fastslår samtidig, at ingen pensionister får prisstigninger på over 100 kroner om måneden.

»Det er en svær øvelse at harmonisere priser og rejseregler på tværs af hele Sjælland. Der er mange modsatrettede interesser, og det er umuligt at stille alle tilfredse. Men det er klart, at den bekymring, som det første udspil rejste, har gjort indtryk på os. Med den justerede reform har vi lyttet til indvendingerne,« udtaler DOT i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Derfor glæder vi os over, at reformen har fået opbakning fra transportministeren, ordførerne og ældre- og handicaporganisationer. Vi har fundet en løsning, hvor vi kunne bevare pensionistkortet og samtidig give pensionisterne ens priser og rabatter uden at det betyder, at nogle kundegrupper vil opleve voldsomme prisstigninger.«

Med reformen vil et pensionistkort i DOT's område komme til at koste 630 kroner for tre zoner i tre måneder, mens det koster 890 kroner for tre måneder i Hovedstadsområdet, Vestsjælland eller Sydsjælland.

Hertil vil der også være en storzone på Midtsjælland, der omfatter områder i de tre andre storzoner.

Samlet set er det ifølge DOT selv en prisstigning på mellem 17 og 98 kroner pr. måned for de forskellige kort.

De nye priser træder i kraft fra januar 2021.