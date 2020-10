Ligestillingsminister og næstformand i Socialdemokratiet, Mogens Jensen, var lørdag morgen gæst i ’Go’ morgen Danmark’ for at tale om sexisme.

Under programmet blev han ikke stillet et eneste spørgsmål vedrørende Københavns overborgmester og partifælle, Frank Jensen, og hans aktuelle sager om seksuelle krænkelser, og det var en fejl, erkender programmets redaktør.

Det skriver Politiken.

»Fordi fokus var på danskernes egne beretninger, som ellers ikke når mediernes søgelys, fik redaktionen ikke spurgt ind til Frank Jensen-sagen. Set i bagklogskabens lys burde man nok havde spurgt Mogens Jensen om en kommentar til sagen, så der både havde været plads til danskernes egne fortællinger og til spørgsmål om Frank Jensen-sagen i ‘Go’ morgen Danmark’,« skriver Peter Toldberg, der er redaktør for programmet på TV 2, i et skriftligt svar til Politiken.

Københavns overborgmester, Frank Jensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Københavns overborgmester, Frank Jensen. Foto: Liselotte Sabroe

Fredag kunne Jyllands-Posten fortælle, at Frank Jensen beskyldes for seksuelle krænkelser, men hverken Mogens Jensen eller værten, for programmet, Puk Elgård, følte, at der var en grund til at berøre dette, selvom temaet omhandlende sexisme.

Mediet har også spurgt TV 2, om der var tale om, at man havde indgået en aftale med Mogens Jensen om, at beskyldningerne mod Frank Jensen ikke skulle berøres i programmet.

Det afviser Peter Toldberg.

I panelet i ‘Go’ morgen Danmark’ lørdag sad også administrerende direktør for Kommunernes Landsforening, Kristian Wendelboe, og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Majbrit Berlau.