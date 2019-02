Salling Group tilbagekalder i øjeblikket økologisk glutenfri majspasta.

Årsagen er, at der er konstateret et for højt indhold af svampegiften Ochratoxin A, som efter længere tids indtagelse kan være kræftfremkaldende.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i tilbagekaldelsen.

Helt konkret er der tale om 'ØGO Glutenfri Majspasta Fusilli' med et nettoindhold på 500 gram.

Foto: Fødevarestyrelsen

Pastaen er blevet solgt i Netto-butikker i hele landet.

'I en stikprøvekontrol er der fundet for højt indhold af Ochratoxin A. Ochratoxin A er en svampegift, som dannes på grund af svampevækst i produktet,' oplyses det i tilbagekaldelsen:



'Der er ingen umiddelbar risiko forbundet med at have spist produktet. Ochratoxin A kan dog efter længere tids indtagelse være kræftfremkaldende.'

Hvis du har købt pastaen, så råder Fødevarestyrelsen dig til enten at levere produktet tilbage til der, hvor du har købt det, eller smide det ud.