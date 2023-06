Skal du på kør-selv-ferie denne sommer? Og skal du i den forbindelse køre gennem Tyskland?

Så kan det være en god idé at læse med her, for prognoserne for ferietrafikken i vores naboland indikerer nemlig 'både usædvanligt mange biler og meget stor risiko for kø'.

Sådan lyder advarslen fra en tysk bilistorganisation, lyder det i en pressemeddelelse fra OK.

I trafikprognosen – som den tyske bilistorganisation ADAC har offentliggjort – finder man nemlig et vejkort, som er 'fyldt med angivelser af strækninger med vejarbejde og røde linjer, der advarer mod øget risiko for kødannelse'.

»For de klassiske langdistance-motorvejsstrækninger A1, A5, A7, A8 og A9 forventer vi mere trafik denne sommer end sidste år, og da der samtidig er mange vejarbejder i øjeblikket, så er der høj risiko for kødannelse,« forklarer Melanie Mikulla, der er talsperson med fokus på feriekørsel hos ADAC.

HOS ADAC fraråder man direkte feriebilisterne at passere Hamburg, Frankfurt, Dortmund, Nürnberg og München fredage og søndage i myldretiden hele juli og de to første uger af august, da man der især risikerer at havne i massive køer med flere timers forlænget rejsetid.

Derudover anbefaler ADAC – som forventer en gennemsnitshastighed på omkring 100 km/t på de tyske motorveje – at man af sikkerhedsmæssige årsager planlægger overnatning, hvis man skal køre strækninger på over 1.000 kilometer.

Ligeledes rådes man til at pauser hver tredje time – særligt hvis man har mindre børn med i bilen.

Her kan du se ADAC's trafikprognose frem mod midten af august 2023. Foto: ADAC Vis mere Her kan du se ADAC's trafikprognose frem mod midten af august 2023. Foto: ADAC

Omvendt lyder rådet, at man bør planlægge sin rejse i god tid:

»Det handler om fornuftig planlægning og god timing, hvis du vil køre igennem Tyskland uden at sidde i trafikkø denne sommer,« forklarer Rasmus Boserup, der er kommunikationschef hos energiselskabet OK, og tilføjer:

»Fredage og søndage ser generelt udfordrende ud, men rammer man trafikknudepunkterne uden for morgen- og eftermiddagsmyldretiden, så er trafikbelastningen mindre, og derved kommer du hurtigere igennem.«