Da Ellen kom hjem til sit hus i Australien, hang der en seddel på hendes postkasse med beskeden: 'Vil I være venlige at ordne jeres grund. Det er et værre rod. Tak.'

Det, naboerne ikke vidste, da de anonymt dømte den australske familie, var, at Ellens familie i løbet af de seneste par år havde været ramt af en stribe af uheld.

»Jeg var SÅ gal, da jeg læste sedlen,« siger Ellen til Kidspot.

Ellens mand havde tidligere brækket sin fod og skulle have genopbygget hele sin ankel, og operationen lå tilfældigvis blot seks dage, inden Ellen skulle have foretaget et kejsersnit. Efterfølgende ville deres nye baby ikke sove, og hele familiens hverdag foregik i en tåget søvndøs.

»Kære beboere. Vil i være venlige at ordne jeres grund. Det er et værre rod. Tak.

Hun læste den håndskrevede seddel, mens vreden begyndte at koge i hende, og det hele stak helt af, da hun så, at sedlen var adresseret til ‘husets beboere’.

Hun stormede ind i huset og kastede sedlen i hænderne på sin mand, mens hun plottede en genial hævn. Hun ville svare tilbage med det samme og begyndte at lede efter tuscher og papir.

Men tuschen virkede ikke, så hun greb derfor sin laptop og begyndte at skrive. Mens hun fik skriblet diverse eder og vederstyggeligheder hen over skærmen, fik hun en lille smule afløb for sin vrede, og bestemte sig for at tone retorikken lidt ned.

I stedet benyttede hun en anden mere humoristisk tilgang til naboens passiv-aggressive besked, hvor pointen skulle udstille naboens uvidenhed og vise, at man ikke kan dømme folk, når man ikke ved, hvad der sker bag andre menneskers lukkede døre.

Kære nosseløse nabo, hvis du vil komme og passe vores to børn eller arbejde min mands 50 timers uge, så vil vi med glæde bruge lidt mere tid i haven. Alternativt kan i PISSE AF.

»Kære nosseløse nabo, hvis du vil komme og passe vores to børn eller arbejde min mands 50 timers uge, så vil vi med glæde bruge lidt mere tid i haven.«

Sådan skrev Ellen og ville i sin vrede gerne have brugt mange flere skældsord, men besindede sig til at afslutte beskeden til naboerne: ‘Alternativt kan I PISSE AF’.

»Vores lidt overgroede græsplæne og ukrudt, der popper op rundt omkring, var nok lige i overkanten til, at de kunne udholde det længere. Forhaven er det næste på vores to-do liste, men der går nok lige et par dage,« siger Ellen.

Ellen har stadig ikke hørt fra naboen.