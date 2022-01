Nørrebro har længe kunnet bryste sig af den lidet flatterende titel som Københavns mest smitteramte bydel.

Men nu er Nørrebro blevet overhalet indenom af adskillige andre bydele, hvor smitten er kraftigt intensiveret.

Valby er nu den bydel i Københavns Kommune, hvor smitten med covid-19 aktuelt er allerværst.

Det viser en opgørelse, som B.T. har modtaget fra Sundheds-og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Faktisk har Valby, der er kendt for sine stejle bakker, oplevet en nærmest identisk stejl stigningskurve for smitten med covid-19.

For blot en uge siden havde Valby et incidenstal på 3.760.

Men nu har bydelen 5.393 smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage. Det betyder, at incidenstallet er steget med cirka 43 procent.

Dertil er Valby den eneste af de ti bydele, som har et incidenstal på over 5.000.

Sådan fordeler smitten sig i Københavns Kommune Her kan du se, hvordan smitten ser ud i de ti bydele i Københavns Kommune. Tallene er incidens, altså smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage.

Brønshøj-Husum: 4.906

Vanløse: 4.703

Valby: 5.393

Vesterbro/Kgs. Enghave: 4.679

Amager Vest: 4.509

Amager Øst: 4.830

Indre By: 4.000

Østerbro: 4.538

Nørrebro: 4.331

Bispebjerg: 4.271

Hele byen: 4.622 Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, tal opgjort 24.01.22

Brønshøj-Husum har Københavns næsthøjeste incidenstal på 4.906 smittede pr. 100.000 indbyggere tæt efterfulgt af Amager Øst.

I bunden af opgørelsen finder man bydelene Indre By, Bispebjerg og ja, Nørrebro, omend i omvendt prioriteret rækkefølge.

Incidenstallene i Sundheds-og Omsorgsforvaltningens opgørelse er trukket mandag i denne uge. Her var der 4.207 nye smittetilfælde det seneste døgn blandt københavnerne.

Den seneste uge har 30.634 københavnere fået konstateret covid-19, og kommunens incidenstal ligger tirsdag på 4.735 smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage.

Til trods for at næsten én ud af 20 københavnere aktuelt er smittet med covid-19, ligger Københavns Kommune dog placeret helt nede på en 38.-plads på listen over kommuner med mest smitte.

Statistisk set har lidt over 35 procent af Københavns Kommunes cirka 641.000 indbyggere været smittet med coronavirus, siden man begyndte at registrere virussen i Danmark 27. januar 2020.

De fem kommuner, der aktuelt er hårdest ramt af smitte med coronavirus, er Vallensbæk, Hvidovre, Høje-Taastrup, Greve og Rødovre.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut er 121.596 københavnere blevet PCR-testet den seneste uge. Det svarer til næsten hver femte indbygger i kommunen,

Der er i den forbindelse fundet 30.364 smittetilfælde, hvilket giver en positivprocent på knap 25 procent blandt de PCR-testede.