En mand på 29 år fik onsdag eftermiddag en idé til en klatretur, de færreste nok har lyst til at fuldføre i den bidende vinterkulde. Eller i det hele taget.

Han begyndte simpelthen at klare op af en sendemast på 140 meter i Herning.

Det skriver Midt- og Vestjyllands på X.

Klokken 17.31 blev politiet ringet af borgere, der havde set manden klatre.

To betjente rykkede ud til sendemasten, hvor manden da var oppe i 50 meters højde, og det lykkedes at få manden til at kravle ned igen.

Da manden blev spurgt, hvorfor han dog var kravlet op i sendemasten, der endda ligger på et sted, hvor man ikke må opholde sig, havde han en forklaring parat, skriver TV Midtvest.

»Meldingen fra ham var, at han skulle se, om han kunne klatre, når det var frostvejr,« siger Ole Vanghøj, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til mediet.

Manden er nu sigtet for ulovlig indtrængning og kan forvente at få en bøde.