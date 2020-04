Flere organisationer skal tale med Sundhedsstyrelsen om, hvordan ældre kan få besøg under coronakrisen.

For at mindske smitten af coronavirusset og samtidig sikre, at ældre på plejehjem kan få besøg, kan man sætte glasvægge op i pavilloner, tage spadsereture i plejehjemmets have eller lære de ældre at bruge Skype.

Det mener Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

- Der er mange gode eksempler fra kommunerne, hvor man har eksperimenteret med det og brugt sin fantasi, uden at man har bragt coronaen med ind, siger han.

Ældre på plejehjem har i mange uger ikke måttet få besøg af deres familier. Men nu skal der findes løsninger, der sikrer, at de ældre kan få besøg af familie, uden at familierne smitter plejehjemmet med coronavirus.

Det blev Folketingets partier enige om natten til fredag. Konkret skal der findes "nye metoder til at understøtte besøg fra familie og pårørende på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde", skriver Statsministeriet.

Hvordan det skal se ud i praksis, skal Ældre Sagen tale med Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og andre organisationer om fredag klokken 14.

En af de andre organisationer, der skal med til mødet, er Alzheimerforeningen.

Nis Peter Nissen er direktør i organisationen. Han mener ligeledes, at det er vigtigt, at de ældre kan få besøg igen.

- Det er meget alvorligt, hvis man fastholder den her isolation over for personer med demenssygdomme i en længere periode, siger han.

- Konsekvensen kan være en øget isolation og ensomhed. Og at demenssygdommen forværres, så man mister yderligere funktioner.

Direktøren påpeger, at mellem 60 og 80 procent af folk på plejehjem har en demenssygdom.

Åbningen for besøg skal derfor ske på en sundhedsfaglig forsvarlig måde. Og derfor er det ifølge ham nødvendigt at hyre langt mere personale til landets plejehjem.

- Der er simpelthen brug for mere personale - både til at håndtere de nye foranstaltninger for at undgå smittespredning og til at gennemføre de hygiejnemæssige foranstaltninger, siger Nis Peter Nissen.

