280.000 danskere får fra torsdag en økonomisk håndsrækning på 2.500 gode danske kroner.

Og ikke nok med det.

Pengene er ovenikøbet skattefrie.

Det oplyser ATP i en pressemeddelelse.

Udbetaling Danmark sætter pengene til udbetaling fra torsdag – og du skal ikke gøre noget for at modtage støtten, hvis du er en af dem, der er berettiget til at modtage den.

Og hvem er så det?

Det er borgere, der har modtaget ældrecheck i 2022.

Beløbet er anden del af de i alt 5.000 kroner i skattefri ekstra økonomisk støtte, som Folketinget vedtog i efteråret 2022 på grund af den ekstraordinære situation med høje energipriser.

»Støtten er skattefri, og får ikke betydning for de offentlige ydelser, man i forvejen modtager. Man skal med andre ord ikke foretage sig noget i forbindelse med udbetalingen af støtten. Modtagerne af den ekstra økonomiske støtte vil modtage et brev med orientering om udbetalingen, når udbetalingen finder sted,« skriver ATP i pressemeddelelsen.

Udbetalingen af de 2.500 kroner sker før den månedlige udbetaling af folkepension og før udbetaling af ældrecheck for 2023.

Støtten er ikke ældrecheck eller pension, men en helt selvstændig ydelse.

Den første udbetaling fandt sted i slutningen af september sidste år.