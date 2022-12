Lyt til artiklen

Han har sat pengene i banken, men de skal nok blive brugt.

Det forsikrer en nyslået Lotto-vinder, som for nylig vandt en million dejlige danske kroner.

I en pressemeddelelse fra Danske Spil forklarer manden, at den store gevinst ikke forandrer noget for ham og konen.

»Vi er de samme mennesker, om de penge nu kommer eller ej. Men gu' fanden er det en rar følelse. Det gør alderdommen lidt rarere, selv om der er nogle år endnu til vi når dertil,« siger den anonyme vinder fra Aarhus-egnen.

»Nu står pengene i banken, for vi vil hellere vente og gøre det rigtige, så det ikke bare bliver en hovsaløsning. Man skal lige tænke det igennem først.«

Parret har dog allerede brugt nogle af pengene til at hjælpe et barn og svigerbarn med at købe ny bolig.

Resten bliver gemt til senere, forklarer vinderen:

»Man har jo altid nogle drømme, og vi kunne godt tænke os at tage på et krydstogt!«

Men selvom drømmen sagtens kan gøres til virkelighed nu, går ægteparret ikke i gang med at pakke kufferterne lige med det samme.

»Vi har aldrig haft den der følelse af 'nej, nu gør vi det bare!' Vi har ikke rigtigt tid til at realisere planerne nu, for vi har svært ved at rykke så lang tid ud af kalenderen, så nu sætter vi pengene i banken i stedet, og så ved vi, at vi kan tage på det krydstogt, når vi går på pension. Det er en rar følelse at have noget i horisonten,« siger den glade vinder.