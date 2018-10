Gitte Zachariasen er godt træt af at skulle vaske urin væk fra sin kiosk på Kalundborg Station. Heldigvis hører det formentlig snart fortiden til.

For de 18 mellemstore stationer, hvor DSB enten har lukket toiletter eller har haft planer om at gøre det, ser nu ud til at kunne åbne igen, så danskere ikke lader vandet i tilfældige strint omkring banelegemerne.

Er det i orden, at DSB har nedlagt toiletterne på 18 stationer?

Det skyldes, at der onsdag blev sat penge af til at DSB holder toiletterne åbne på stationerne.

»Det, synes jeg, er helt fantastisk. Jeg har hver dag kunder, der klager over at toilettet ikke er åbent,« siger Gitte Zachariasen, der sammen med sin mand, Michael, ejer Banekiosken i Kalundborg.

Et flertal uden om regeringen (S, DF, El, RV og SF) blev enige om at bruge 119,6 millioner kroner til kollektiv trafik og cykelstier.

Her blev tre millioner afsat til ‘at forbedre serviceniveauet og til at sikre ordentlige toiletforhold for passagererne,’ som der står i aftalen.

Helle Jensen mødte dette skilt, da hun i sommer ville have benyttet toilettet på Tinglev Station.

Beslutningen kommer efter, B.T. har beskrevet, hvordan de manglende toiletter medfører uhumske forhold på stationerne.

Og kontinensforeningens formand, Susanne Axelsen, kaldte det en katastrofe for de mange tusinder af danskere, der lider af trangsinkontinens, at de ikke kan komme på toilettet straks, behovet måtte være der.

Transportordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Prehn, er glad for aftalen om blandt andet penge til toiletter.

»Vi har fået en masse henvendelser fra borgere, der synes, det er under lavmålet, at der ikke er adgang til toiletter,« siger han og fortæller, at pengene bliver en ‘saltvandsindsprøjtning’ til at DSB kan finde lejere til stationslokaler i danske købstæder som Kalundborg, Vordingborg og Hjørring, så der igen kan åbne toiletter.

Fakta Toiletter er lukket/lukker på 18 stationer Snekkersten Espergærde Nivå Kokkedal Humlebæk Rungsted Tårnby Brønderslev Skørping Hobro Rødekro Tinglev Padborg Tølløse Kalundborg Langå Vordingborg og Glumsø (lukkes medio 2019 i forbindelse med ombygning af strækningen og flytning af stationerne) Kilde: DSB

Gitte Zachariasen håber, at hun nu kan koncentrere sit arbejde med at sælge varer som hotdogs og pølsehorn til de forbipasserende.

»Jeg har jo ikke en kiosk for at skulle vaske tis væk, som jeg har været nødt til, fordi det ikke er rart at have stanken herinde, så det glæder jeg mig til at slippe for.«