»Det er det største, jeg har oplevet som læge og som forsker.«

Sådan lød det fra overlæge og professor i immunterapi på Herlev og Gentofte Hospital, Inge Marie Svane, da hun sidste år fortalte om de resultater, som et dansk-hollandsk forskningsprojekt var kommet frem til.

Forskningen havde nemlig vist, at behandling med T-celler – som er patientens egne immunceller – kunne gøre uhelbredeligt syge patienter med modermærkekræft raske. Dette skete for en femtedel af de 168 danske og hollandske patienter, som deltog i forsøget.

Hos knap halvdelen af de patienter, der blev behandlet med T-celler, blev metastaserne mindre. Resultaterne var så overvældende positive, at forskerne søgte om adgang til tidlig brug af behandlingen i Holland og Danmark. Den tilladelse er nu faldet på plads, og behandlingsformen er derfor klar til at blive tilbudt på Herlev Hospital.

»Det er dejligt, at det nu er faldet på plads, så vi kan komme i gang med behandle patienter. Den første patient er på vej,« fortæller Inge Marie Svane til Kræftens Bekæmpelse.

Den særlige danske tilladelse indebærer, at Lægemiddelstyrelsen skal godkende hver enkelt af de patienter, der indstilles til T-celleterapi. Lægemiddelstyrelsen vil også holde øje med, hvordan det går med patienten.

Ifølge overlægen er der dog lang vej til, at Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA godkender behandlingen. Det skyldes ifølge hende, at det normalt er lægemiddelvirksomheder og ikke hospitaler – som det er i dette tilfælde – der søger tilladelsen.

Derfor kan hun og resten af forskerholdet blive nødt til at finde en anden model for at opnå godkendelse.

»I øjeblikket overvejer vi at oprette et non profit firma sammen med den hollandske kræftafdeling, altså et firma, der ikke skal tjene penge. Det er måske vejen til at søge om godkendelse hos myndighederne, og så kan firmaet derefter give licens til os og og så sælge licenser til andre med opskriften på, hvordan man behandler patienter med deres egne T-celler,« forklarer hun.

Behandlingen er ganske hård og vil føre til mange, men forbigående, bivirkninger.

»Derfor kan den kun bruges til patienter, som har en god almentilstand og ikke fejler andre ting end deres kræftsygdom,« siger Inge Marie Svane.

Hun anslår, at afdelingen på Herlev Hospital kommer til at behandle 10-20 patienter årligt med T-celleterapi.

Overfor DR har hun også slået fast, at det er for tidligt at skrive endeligt under på, at behandlingen kan helbrede uhelbredeligt syge kræftpatienter. For at behandlingen kan få dette prædikat, kræves det, at man ser patienter, der lever resten af deres liv uden, at sygdommen bliver aktiv igen.

»Men vi har patienter nu, som er næsten oppe på 10 år, efter de har fået behandling, som opnåede den her komplette effekt af det, og som stadig ikke har aktiv sygdom,« forklarede hun til DR.