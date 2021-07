Økonomien skranter i Givskud Dyrepark, og derfor har dyreparken den seneste måned bedt sine Facebook-følgere om økonomisk støtte. Men trods mange bidrag vil 2021 ende med røde tal på bundlinjen.

Det skriver DR.

Indtil videre har lidt over 1.300 givere bidraget med 300.000 kroner.

Men trods hjælpen fra gæsterne, kommer 2021 til at ende med et underskud på op mod ti millioner kroner.

Parken mangler 50.000 gæster i forhold til budgettet.

Det er ikke kun Givskud Zoo, der kæmper med økonomien i år. Også Københavns Zoo og akvariet Den Blå Planet har hen over sommeren bedt om økonomisk hjælp fra gæsterne.

I Givskud Dyrepark glæder direktøren Richard Østerballe sig over, at så mange danskere har ønsket at hjælpe:

»Der er ingen tvivl om, at den måde at annoncere en ulykkelig situation på virker. Folk bliver pludseligt opmærksomme på, at at vi er i knibe, og at de faktisk gerne vil hjælpe,« siger han