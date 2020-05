Den kendte danske zoologiske have Givskud står i en alvorlig økonomisk krise.

På grund af coronakrisen - og på trods af hjælpepakker - så frygter man, at fremtiden kan blive 'uoverskuelig' uden yderligere hjælp.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Givskud Zoo har sendt ud.

»Hvis ikke vi får gæster i vores højsæson - og endda får en god højsæson med mange gæster, så står vi alene i Givskud - Zootopia til at miste næsten det samme beløb, som hele hjælpepakken på 48 millioner kroner fra regeringen udgør,« siger direktør Richard Østerballe og uddyber:

»Vi ved allerede nu, at vi ikke får det samme antal udenlandske gæster, som vi plejer. Det alene er en nedgang på over 20 procent og det vil få alvorlige konsekvenser,« siger han.

Alene på grund af de manglende indtægter på baggrund af coronakrisen har man allerede fra havens side valgt at udskyde projekter for omkring 10 millioner kroner. Og det mener Richard Østerballe kan blive meget alvorligt for parken og dens fremtid.

»Vi hører gang på gang, at 'nu har I jo fået en hjælpepakke' og 'I kan jo bare åbne for kørende gæster'. Men vi har lavet beregninger og vendt og drejet situationen på alle måder. Og det er altså desværre langt fra nok til at sikre parken,« siger Richard Østerballe.

»Økonomisk hjælp er altafgørende for de zoologiske anlægs overlevelse frem til sæsonen 2021 hvor verden forhåbentlig er vendt tilbage til normale tilstande,« siger han.

Givskud Zoos mest kendt beboere gennem tiderne, næsehornet Brutalis. Foto: ERNST VAN NORDE

Hos Givskud har man allerede selv været ude og bede om hjælp til sin fremtid og overlevelse. Og allerede har man fra private modtaget lige under en halv million kroner i donationer.

Og private har fortsat mulighed for at yde støtte. De muligheder kan man finde på Givskud Zoos sociale medier.

Givskud Zoo er langt fra den eneste dyrepark, som kæmper for tiden. Blandt andre har Den Blå Planet ved København også været ude og bede sine brugere om hjælp. Også her har man allerede modtaget mange hundredetusinde hjælpekroner.

Givskud Zoo har meldt sig parat til at åbne helt op igen 8. juni.