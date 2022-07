Lyt til artiklen

Tårerne triller ned på kinderne af Christine Rasmussen, da hun modtager en video fra sin datter på telefonen.

»Min mand må have syntes, at jeg var vildt pinlig, fordi jeg stod og stortudede midt på en vej i Cannes,« fortæller hun.

De mange tårer skyldes, at Christine modtager den bedste nyhed: Hendes to elskede Golden Retrievere, Eskild og Brutus, er fundet.

De to hunde forsvandt torsdag 7. juli omkring kl. 12 fra deres hjem i Birkerød.

Til venstre ses Eskild og til højre er Brutus.

Imens stod Christine og hendes mand i den sydfranske by Cannes og følte sig magtesløse.

»Jeg føler mig fuldstændig ødelagt, fordi hundene betyder alt,« lød det fra den bekymrede hundemor fredag aften, da B.T. fangede hende på telefonen.

Familien var bekymret for hundenes tilstand og udlovede derfor en dusør på 10.000 kroner til den, der fandt hundene.

Over 50 frivillige hjalp til og gruppen 'Vi passer hund' arrangerede en eftersøgning af de to legesyge og glade vovser.

Klokken 22.24 fredag aften kunne Christine så ånde lettet op, da 6-årige Brutus og 4-årige Eskild blev fundet cirka 1,5 kilometer fra deres hjem.

For lige som håbet var ved at slippe op, kom to unge redningsmænd nemlig hundene til undsætning.

Det er de to drenge, Konrad og Marius, der på opfordring fra deres mor, gik ud i området med deres slikskåle for at lede efter hundene.

Og her fandt de dem spærret inde i en indhegning med strøm.

I midten står Konrad og Marcus, som fandt Eskild og Brutus. Yderst til højre og venstre står Christines børn. Foto: Privatfoto Vis mere I midten står Konrad og Marcus, som fandt Eskild og Brutus. Yderst til højre og venstre står Christines børn. Foto: Privatfoto

»Den ene er nok løbet gennem, og så er den anden fulgt efter,« lyder det fra Christine.

Der gik cirka 35 timer før, at hundene blev fundet, og derfor var de både meget tørstige, trætte og forvirrede.

»De drak hele tre skåle vand og kastede sig over deres legetøj, da de kom hjem,« siger en lettet Christine.

Familien understreger, at hundene har det godt i dag og takker lokalsamfundet for deres store hjælp.

De to hunde Brutus og Eskild er nu hjemme i trygge omgivelser. Foto: Privatfoto Vis mere De to hunde Brutus og Eskild er nu hjemme i trygge omgivelser. Foto: Privatfoto

Men så er der jo lige dusøren på de 10.000 kroner.

»Den får de to drenge lov at dele, så snart vi kommer hjem fra ferie. Det er så velfortjent,« fortæller Christine, der allerede har været i kontakt med drengenes mor.

For at undgå at hundene forsvinder igen, har familien også sørget for, at der er en tracker i hundenes halsbånd.