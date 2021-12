»Siden jeg var 12 år, har jeg vidst, at jeg ikke skulle være nogens mor.«

Der bliver stille et kort sekund, inden Gitte Danielsen fortæller, at hun føler, at det er et kæmpe tabu.



Det kan være svært at snakke højt om. Hun har mistet relationer, fordi hun har taget et valg om ikke at ville have børn. Der er mange, der har svært ved at acceptere det, siger hun.



»Jeg har tit fået at vide, at jeg ikke er en rigtig kvinde. Jeg synes, det er ærgerligt, at nogen har det syn på os, der fravælger børn,« siger 36-årige Gitte Danielsen, der blev steriliseret som 27-årig.

Og hun er ikke den eneste kvinde, der har fravalgt et liv med børn. Danske kvinder fødte i gennemsnit 1,67 levende børn i 2020, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er fjerde år i træk, at det tal falder.



B.T. sætter i en serie fokus på kvinderne, der vælger børn fra – og de konsekvenser og fordomme, de møder på grund af deres valg.

Gitte Danielsen fortæller, at hun havde to veninder, der selv havde svært ved at blive gravide. Og da hun fortalte dem, at hun havde valgt at blive steriliseret, vendte de hende ryggen:

»Mine veninder valgte mig fra, fordi de ikke kunne acceptere mit valg. De syntes, det var meget egoistisk af mig ikke at ville sætte børn i verden. For mange er det åbenbart en kvinderet – endda pligt: 'Når man er kvinde, skal man have børn',« fortæller Gitte Danielsen.

36-årige Gitte Danielsen vil ikke risikere at videregive sine psykiatriske diagnoser til et barn. Blandt andet derfor er hun blevet steriliseret. Foto: PRIVATFOTO Vis mere 36-årige Gitte Danielsen vil ikke risikere at videregive sine psykiatriske diagnoser til et barn. Blandt andet derfor er hun blevet steriliseret. Foto: PRIVATFOTO



Men at det er egoistisk af hende at fravælge et liv med børn, mener hun ikke. Hun mener faktisk, at det er det modsatte:



»Det ville være et meget egoistisk træk af mig at få et barn, der måske skulle igennem det samme, eller noget der var værre end det, jeg har været igennem.«

Gitte Danielsen lider både af skizofreni, OCD, angst og depression. Psykiske lidelser, hun ville kunne risikere at give videre til et barn.

Og så er hun også selv opvokset med en psykisk syg mor, fortæller hun:

»Jeg er blevet voksen meget hurtigt, fordi jeg passede min mor, da hun var meget syg.«

Er du bange for, at du selv ville komme til at svigte et barn?

»Jeg har aldrig tænkt, at jeg ikke ville blive en god mor. Det ville jeg uden tvivl blive – på den måde, jeg nu kunne. Men drømmen har bare ikke været der.«

Gitte Danielsen fortæller, at da mange af hendes veninder kom i 20erne og begyndte at snakke om at stifte familie, kunne hun på ingen måde relatere.

»Jeg havde nok i mig selv. Jeg har nok i mig selv,« siger hun og fortsætter:

»Og det er bare et kæmpe tabu at sige det. Jeg tror måske, at nogle føler sig presset til at sætte børn i verden, selvom de inderst inde ikke har lyst.«

Da Gitte Danielsen vågnede fra sin narkose efter at være blevet steriliseret, følte hun sig lettet, fortæller hun:

»Jeg har ikke tænkt én gang, hvorvidt det nu var en god idé. Jeg synes, der er nok børn, der bliver sat i verden, som ikke er ønsket – og så bliver de fjernet. Jeg behøver ikke at være en del af den statistik.«