Tålmodigheden er ved at være brugt op for Gina Vinther.

Efter at have været selvstændig i 20 år er hun nu ved at vende tilbage til en tilværelse som almindelig lønmodtager.

»Jeg er faktisk meget frustreret. Jeg er begyndt at miste interessen for mit fag, og det skræmmer mig lidt,« siger hun.

Den 52-årige ejer af egen sundhedsvirksomhed i Horsens tilbyder behandlende massage til sine klienter. Men siden december har hun skullet holde lukket, hvilket betyder, at nogle kunder søger til fysioterapeuter, der godt må holde åbent.

Og det er dybt uretfærdigt, mener hun. Og det gør ikke situationen bedre, at nogle fysioterapeuter stik imod reglerne tilbyder almindelige massage til velvære.

Det vender vi tilbage til.

»Jeg arbejder stort set med de samme klienter som fyssen, så det er ret uretfærdigt, at jeg ikke må holde åbent. Jeg smertelindrer i bevægeapparatet ligesom fysioterapeuterne,« siger Gina Vinther.

Hendes klienter er personer med reelle skader, der har brug for en dybdegående massage, lyder det.

Tip os Er du virksomhedsejer og er tvunget til at holde lukket, så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

»Mine klienter kommer, fordi de døjer med migræne eller hovedpine eller har en albue- eller skulderskade eller lændeproblemer. For eksempel sportsskader eller smerter fra stillesiddende arbejde. Jeg har ingen, der kommer, fordi massage er dejligt. Det er ikke wellness,« uddyber Gina Vinther.

Liberale erhverv som massører har siden 21. december skullet holde lukket. Det samme gælder ikke for fysioterapeuter.

Det skyldes, at fysioterapeuter bliver kategoriseret som en del af sundhedsvæsenet.

Fysioterapeuter må tilbyde massage, hvis massagen har et behandlingsmæssigt sigte.

Gina Vinther er ved at tabe lysten til at være selvstændig. Privatfoto Vis mere Gina Vinther er ved at tabe lysten til at være selvstændig. Privatfoto

En rundringning til otte fysioterapeuter, som B.T. har foretaget til klinikker, hvor der også tilbydes massage til velvære, afslører dog, at det fortsat er muligt at få denne wellness-behandling.

Mens seks klinikker aktuelt kun tilbyder massage med henblik på en fysioterapeutisk undersøgelse, er det to af stederne fortsat muligt at få tid med det samme til almindelig massage til at 'forkæle ømme muskler', som det hedder ét sted.

»Det er jo forkert at gøre sådan,« konstaterer Gina Vinther.

Ifølge Gina Vinther er der bestemt brug for massører som behandlingsform til smerter og skader, og hvis man er bekymret for smittefare, mener Gina Vinther, at man ikke har noget at bekymre sig om.

»Der er ikke den store forskel fra massører til fysioterapeuter. Vi har kun en til en-kontakt ligesom ved fysioterapeuten. Vi har værnemidler, spritter af og kan bruge handsker. Der er ingen forskel,« siger hun.

Hos sammenslutningen Danske Massører og Terapeuter, der repræsenterer en portion af de danske massører, kender man godt til frustrationen hos medlemmerne.

Det skyldes især, at det nu er på ottende uge, at massørerne holder lukket.

»Situationen er kun gået i den kedelige retning. Der er ikke nogen udtalelser, der peger i retning af, at det snart er ved at være slut. Tværtimod,« siger formand Steen-Flemming Elmarlund.

Han mener ligesom Gina Vinther, at klinikkerne fuldt forsvarligt kan åbnes trods coronaepidemien.

»Vi ser ikke vores klinikker, der tilbyder behandlingsrelateret massage, som de største smittekilder i samfundet. Der er alle muligheder for, at behandlere og klienter løbende kan holde sig testet, så der kan ske behandlinger under forsvarlige forhold,« siger Steen-Flemming Elmarlund.

Gita Vinther fortæller, at hun normalt har 8 til 12 kunder på en dag og tjener omkring 60.000 om måneden.

Nu får hun lønkompensation på omkring 30.000 kroner, og med udgifter til blandt andet forsikringer og revisor kan det ikke betale sig, lyder det.

Nu trænger tanken om at stoppe som selvstændig sig på. Gina Vinther fortæller, at hun før sin karriere som direktør i eget firma var sundhedsassistent. Hun oplyser, at hun netop er i færd med at søge om at få sin gamle autorisation tilbage.

Nedlukningen er 'virkelig en byrde', fortæller hun.

B.T. har bedt Sundhedsministeriet om at kommentere kritikken fra Gina Vinther om forskelsbehandling.

Ministeriet skriver følgende i en mail:

‘Sundhedsministeriet oplyser, at fysioterapeuter er autoriserede sundhedspersoner og er en del af det officielle sundhedsvæsen i Danmark i den forstand, at de blandt andet er underlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.'

'Massører skal til gengæld ifølge de af regeringen indførte restriktioner holde lukket. Der gælder helt forskellige krav til de to forskellige faggrupper, hvorfor man ikke kan sidestille dem en til en.'