I en ny reklame forsøger skraber-giganten Gillette at sætte fokus på mobning, #metoo og giftig maskulinitet, men videoen har i stedet startet en shitstorm mod det kendte mærke.

I over 30 år har Gillette hjulpet mænd med at fjerne skægget under sloganet ‘The best a man can get’, men med den nye reklame skal mænd nu barberes under sloganet ‘The best a man can be’.

Firmaet siger, at mænd skal til at tage ansvar for deres køn og holde hinanden ‘ansvarlige’. Det er dog langt fra de fleste, der synes, at Gillettes nye reklame gør noget godt for det mandlige køn, skriver BBC.

I skrivende stund har videoen fået 250 tusind likes og 600 tusind tommelfingre nedad på Youtube og er blevet set over 11 millioner gange, siden den blev uploadet for 2 dage siden.

I videoen kan man se reaktionerne fra mobbeofre og kvinder, der bliver udsat for sexchikane og sexistisk opførsel fra aggressive mænd. Derefter ses mænd, der træder ind og stopper de tidligere situationer.

De vrede brugere mener, at reklamen er feministisk propaganda og et angreb på den ‘maskuline’ mand. Der har også været krav om en undskyldningsvideo.

Blandt dem er den engelske tv-vært Piers Morgan, der skriver:

'Gilette, der har brugt 30 år på at fortælle mænd, at de skal fejre deres maskulinitet, vil nu have os til at skamme os over det. Sikke en flok patetiske hyklere.'

*NEW: Gillette, having spent 30yrs telling men to celebrate masculinity, now wants us to feel ashamed of it.

What a bunch of pathetic PC-crazed virtue-signalling hypocrites. https://t.co/oxerBIkI23 pic.twitter.com/2WQgQAKAAI — Piers Morgan (@piersmorgan) 15. januar 2019

Og de vrede eks-kunder holder sig ikke tilbage på Twitter, hvor de flittigt deler deres meninger om den nye reklame.

So nice to see @Gillette jumping on the “men are horrible” campaign permeating mainstream media and Hollywood entertainment. I for one will never use your product again. https://t.co/uZf7v4sFKm — James Woods (@RealJamesWoods) 14. januar 2019

'Så rart at se Gilette, der hopper på kampagnen 'mænd er forfærdelige', gennemsyre mainstream-medierne og Hollywood. For mit vedkommende vil jeg aldrig bruge jeres produkt igen,' skriver skuespilleren James Woods.

Men Gillette holder fast i budskabet og understreger, at reklamen vil det bedste for mænd.

»Ved at holde hinanden ansvarlige, eliminere undskyldninger for dårlig opførsel og støtte en ny generation, der arbejder mod deres personlige 'bedste', kan vi medvirke til at skabe positive forandringer, der vil have betydning i de kommende år,« siger vicedirektør Gary Coombe.

Men selvom Gillette har ramt en mindre shitstorm, så mener eksperter, at der ikke findes dårlig omtale, og at firmaet havde forventet de mange vrede reaktioner.

The #Gillette ad clearly calls out sexual harassment and bullying, and says "Some men are already doing fine."



Yet tons of men are still going to take it as an attack on "normal male behaviour," and will interpret it as "painting ALL men with a wide brush." Priceless. — Ethan Matisa (@ematisa) January 14, 2019

De mener, at det kun er naturligt, at folk reagerer, som de gør, efter et så markant skifte, fra den måde Gillette plejede at promoverer sig selv på.

Firmaet har da også fået mange gode ord med på vejen mod en mindre mandschauvinistisk tilgang til den moderne mand.

En skriver, at Gillette udstiller sexistisk adfærd og mobning, men at mange tager det som et angreb mod den ‘normale mandlige opførsel’, selvom reklamen ikke prøver at generalisere.

Og Gillette er sikre i deres budskab; det fejrer mænd som gør tingene rigtigt og opfører sig ordentligt.