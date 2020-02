For to uger siden gik en af landets største forhandlere af campingvogne - Bijé Fritid & Camping - konkurs.

Nu er heldet dog vendt, og firmaet er blevet reddet.

Det skriver Ugeposten Gribskov.

I en mail bekræfter ejeren af firmaet - den konservative byrådspolitiker Jesper Behrensdorff - udviklingen:

»Det er en meget stor glæde for os at kunne fortælle, at nogle turbulente måneder i Bijé Fritid & Camping nu endelig er ved vejs ende - og med det bedst mulige resultat: At virksomheden er reddet og arbejdspladserne sikret,« skriver han ifølge Ugeposten Gribskov.

I mailen forklarer han videre, at alle i firmaet har knoklet for at finde en løsning, siden virksomhedens tidligere bankforbindelse, Handelsbanken, indgav en konkursbegæring.

Det skyldtes, at campingfirmaet skyldte omkring 20 millioner kroner.

Løsningen er nu blevet, at Sparekassen Sjælland-Fyn er blevet campingfirmaets samarbejdspartner - og det er det, der har reddet virksomheden.