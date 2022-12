Lyt til artiklen

Torsdag aften blev Nik & Jays første jubilæumskoncert på Kulturværftet i Helsingør stoppet halvvejs.

En stor plade i gulvet havde nemlig revet sig løs, da publikum begyndte at hoppe. I første omgang blev salen 'blot' evakueret, men siden lød det, at det var for farligt at fortsætte.

Allerede en dag efter lød meldingen dog fra Kulturværftet, at man var klar til den næste jubilæumskoncert om lørdagen.

Men helt klar var man alligevel ikke, for lørdagens koncert blev nemlig også afbrudt. Denne gang var det dog ikke gulvet, som var synderen.

I stedet var det en brandalarm, som var blevet aktiveret, og som sendte de mange koncertgæster ud i kulden, da Kulturværftet blev evakueret. Billeder fra stedet viser, hvordan Helsingørs Beredskab hurtigt var fremme.

Der var dog ikke nogen brand at spore, da der blot var tale om en fejlalarm, oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Koncerten skulle derfor være i gang igen og må altså ikke, modsat torsdagens koncert, afsluttes før tid.

B.T. forsøger fortsat at få en kommentar fra Kulturværftet.

Nik & Jay spiller i alt tre koncerter på Kulturværftet, og heraf er det altså kun fredagens koncert, som løb af stablen uden en evakuering.