32-årige Jeppe Eriksen har i mange år taget stærk medicin for sin leddegigt – men ved lægernes hjælp er han nu ude af sit forbrug.

For ni år siden fik Jeppe Eriksen konstateret leddegigt. Den ellers så aktive mand, der løb maraton og i øvrigt var aktiv, kunne pludselig knap gennemføre sit økonomistudium for bare smerter fra kroppens led.

»Jeg ville bare gerne have mit gamle liv tilbage,« husker den 32-årige mand, der bor i København og i dag arbejder som økonom.

Hjælpen kom i form af såkaldt biologisk medicin, der har været på det danske marked siden 1998, og som har hjulpet tusindvis af gigtpatienter med at holde deres gigtsygdom i ro.

En medicin, som gigtlæger har kaldt ’revolutionerende’ og ’banebrydende’, men som samtidig er meget dyr, og som kan medføre alvorlige bivirkninger, som f.eks. indlæggelseskrævende infektioner.

Men selvom medicinen har givet Jeppe Eriksen livet tilbage, som han så brændende ønskede sig, er han er ikke begejstret for at fylde sin krop med stærk medicin.

Fakta Hvad er leddegigt? Leddegigt er en immunsygdom, det vil sige en sygdom, hvor immunsystemet er for aktivt og angriber leddene indefra og medfører skade på leddene - hvis de ikke behandles. De angrebne led bliver stive og svulmer op. Sener og ledbånd kan også blive beskadiget, og der kan opstå deformitet i leddene. Sygdommen kan ikke helbredes, men det er vigtigt at komme i hurtig behandling med medicin, der kan forsinke eller standse sygdommen.

Da han derfor for to år siden blev tilbudt at deltage i et forskningsprojekt i Region Hovedstaden, der havde til formål at nedtrappe leddegigtpatienters medicinforbrug, var han ikke i tvivl om at sige ja til at medvirke.

»Det er ikke rart at tage medicin hele tiden. Man bliver hele tiden mindet om, at man er syg, og noget ikke er, som det skal være,« siger han.

Cecelie Heegaard Brahe, læge og hovedforsker bag projektet, der har hjulpet gigtpatienter til at trappe ud af deres medicin.

Resultaterne af forskningsprojektet blandt 141 leddegigtpatienter, der er fulgt i en periode over to år, er nu offentliggjort. Det viser, at seks ud af 10 (62 pct.) kunne mindske deres forbrug, mens hver sjette (16 pct.) helt kunne stoppe med deres biologiske behandling.

Ifølge lægen bag, Cecilie Heegaard Brahe, er det meget positivt:

»Det er jo et lægemiddel, vi fortsat meget gerne vil behandle med, fordi det hjælper rigtig mange mennesker med at holde deres sygdom i ro, og hvis man kan få det i lavere dosis, vil det jo være at foretrække. Både pga. bivirkninger, men også i et samfundsøkonomisk perspektiv,« siger hun og påpeger, at hospitalerne vil kunne spare flere mio. kr. årligt i medicinudgifter.

Fakta Det viste forskningen: · 16 pct. kunne helt stoppe med deres biologiske behandling · 28 pct. kunne halvere deres behandling med biologisk medicin (nøjes med halv dosis) · 18 pct. blev reduceret til to tredjedele af deres oprindelige medicindosis (standarddosis) · 38 pct. modtager fortsat fuld standarddosis Kilde: Cecilie Heegard Brahe, læge og ph.d. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme.

Jeppe Eriksen var blandt de 16 pct. af patienterne, der helt kunne stoppe med den biologiske behandling.

»Jeg har i hvert fald ikke fået det dårligere. Mentalt føler jeg mig nok mindre syg, og jeg lever et aktivt liv i dag,« siger han.

Ifølge Cecilie Heegaard Brahe, der er tilknyttet Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet, er Jeppe Eriksen ikke alene om at være glad for lægernes nyeste fund.

Vi ved f.eks. nu, at er man mand og er i gang med sit første biologiske lægemiddel og kun har lidt sygdomsaktivitet, så har man 95 pct. chance for at kunne trappe ud. Cecilie Heegaard Brahe, læge ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

»Mange patienter vil rigtig gerne have mindre medicin. For eksempel skal nogle patienter på fuld dosis tage en indsprøjtning hver anden uge. Efter nedtrapning kan flere af patienterne nu nøjes med én hver fjerde uge. Det øger livskvaliteten betydeligt og giver en større frihed til at lave et mere normalt liv,« siger hun.

De nye resultater gør det muligt at udpege de patienter, der med størst sandsynlighed kan trappe ud af deres medicin med succes.

»Vi ved f.eks. nu, at er man mand og er i gang med sit første biologiske lægemiddel og kun har lidt sygdomsaktivitet, så har man 95 pct. chance for at kunne trappe ud. Er man derimod kvinde og har prøvet flere biologiske lægemidler, og MR-scanningen viser sygdomsaktivitet, så er det kun 14 pct. chance,« siger lægen.

Før den biologiske medicin kom på markedet, var mange leddegigtpatienter stærkt plagede af deres smerter. Her ses et par 'krogede' hænder, som i dag er et sjældent syn blandt patientgruppen grundet de medicinske fremskridt.

Meningen er nu, at resten af leddegigtpatienterne i Danmark skal have gavn af de nye resultater. Derfor er lægerne lige nu i gang med at udarbejde nye retningslinjer for behandling med biologisk medicin til i første omgang at gælde i Region Hovedstaden.

I mellemtiden glæder Jeppe Eriksen sig bare over, at han har været en af dem, for hvem nedtrapningen har været en succes:

»Man skal ikke være bange for at trappe ud af sin medicin. Jeg følte mig i hvert fald i trygge hænder hos lægerne,« siger han.

I projektet blev Jeppe Eriksen og de andre patienter MR-scannet, så lægerne kunne følge sygdomsudviklingen og sikre, at patienternes led ikke blev skadet under nedtrapningen.

Erfaringerne har været så gode, at et lignende projekt med patienter med rygsøjlegigt er sat i gang. Planen er også at udbrede projektet til patienter med psoriasisgigt.