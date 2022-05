Spritten, tidligere De Danske Spritfabrikker, i Aalborg, har været centrum for et stort byudviklingsprojekt, men stødte sidste år ind i store udfordringer mellem kommunen og to af entreprenørerne. Den ene af disse A.Enggaard har dog, trods bøvlet på Spritten, haft et kanont rengskabsår. Foto: Henning Bagger