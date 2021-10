Svævende 5 meter over jorden, 25 meter i diameter og en stor spejloverflade.

Det lyder umiddelbart lidt som noget fra en anden planet, men hvis du ser den store kugle over Eskelunden 2.–4. juni 2022, så er det bare NorthSides nye vartegn.

Gigantkunstværket The Orb af BIG skal sætte fokus på bæredygtighed og få festivalgæster til at stoppe op og reflektere, når den med sin kæmpe reflekterende overflade kaster et billede af den omkringliggende verden tilbage til beskueren.

Det oplyser NorthSide i en pressemeddelelse.

»Siden 2010 har vi arbejdet intensivt på at gøre NorthSide til et arnested for bæredygtige tiltag i det internationale festivallandskab. Det gør vi med konkrete og målbare tiltag som eksempelvis, at vi fra 2022 afvikler NorthSide på 100 % grøn strøm,« siger Peter Skovsen, direktør for atmosfære på NorthSide, og uddyber om kunstværket:

»Samtidig supplerer vi med kunstneriske virkemidler som The Orb. Formålet er at få os til at stoppe op og huske, at vi skal passe på hinanden og verden omkring os.«

The Orb blev første gang præsenteret på festivalen Burning Man i Black Rock Desert i Nevada i 2018.

Her opdagede Tuborg, som er NorthSides samarbejdspartner, kunstværket og tænkte, at det var som skabt til NorthSide.

Kunstværket er ikke det første, partnerskabet mellem NorthSide og Tuborg fører med sig – faktisk var det det, der i sin tid førte til udviklingen af den økologiske Tuborg-øl RÅ.

Hvis du skal opleve det store kunstværk på festivalen, skal du dog være hurtig ved tasterne, når billetterne sættes til salg 1. november klokken 10.00.

Et overvældende antal festivalgæster har nemlig valgt at beholde deres billet, da sidste års festival blev aflyst grundet corona. Det betyder, at der ikke er mange ledige billetter til festivalen 2022.