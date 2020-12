Julen er hjerternes fest, men spørger du mange i det danske land, er den overdådige julemiddag også et af de største højdepunkter.

Nogle spiser andesteg. Andre holder sig til flæskestegen. Og så er der julemedisteren.

Fælles for dem alle er, at de langes over diskene hos slagtere på tværs af landet.

Og hos én særlig slagter er der i den grad tryk på i dag 23. december.

Her går den lange kø fra Slagteren ved Kultorvet. Den går rundt om hjørnet og langt ned ad sidegaden. Foto: Jacob Crawfurd Vis mere Her går den lange kø fra Slagteren ved Kultorvet. Den går rundt om hjørnet og langt ned ad sidegaden. Foto: Jacob Crawfurd

I hjertet af København ligger Slagteren ved Kultorvet, og hvis du tilfældigvis går forbi lige nu, vil du kunne se en ganske lang kø.

Ja, faktisk så lang, at den går ud fra slagteren, følger vejen ned mod Hausergade, slår et venstresving mod Hausergade og løber mere end 100 meter ned ad den vej.

Og man kan ikke påstå, at den bevæger sig hurtigt.

På hjørnet af Hausergade og Frederiksborggade fanger B.T.s medarbejder i marken nemlig Benny Wagner.

Han er altså kommet over halvvejs gennem køen, men han har til gengæld også stået der én time allerede.

»Jeg skal have en andesteg, en flæskesteg og noget til at lave leverpostej. Og så skal jeg i supermarkedet bagefter. Det bliver en lang dag, for jeg skal også lave mad,« siger han.

Hos Slagteren ved Kultorvet har man godt opdaget, at køen til deres butik er alenlang.

»Når folk kommer ind, spørger vi dem, hvor lang køen er, og så fortæller de, at den er meget lang. Men de er faktisk glade, så det er intet problem,« fortæller Oliver, der er stedets slagtermester.

Men hvordan kan man være glad og positiv, når man kommer ind hos slagteren efter at have tilbragt måske to timer i det kolde vejr?

Jo, for hvis man er stamkunde hos Slagteren ved Kultorvet, er man udmærket klar over, at det er en del af oplevelsen, hvis man køber sin flæske- eller andesteg dér.

»Jeg er glad for, at der er så mange, som vil købe hos os, men det er jo også en tradition, at der til juletid altid er lang kø hos os. Sådan er det bare,« siger slagtermesteren.