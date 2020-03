2.000 milliarder dollars - svarende til næsten 14.000 milliarder danske kroner.

Det er så mange penge, som amerikanske politikere har kastet i den gigantiske hjælpepakke, der skal redde den amerikanske økonomi gennem corona-krisen.

Alle detaljerne i aftalen er i skrivende stund ikke offentliggjort, men pengene skal angiveligt gå til arbejdsløshedsunderstøttelse, investeringer i sundhedssektoren og virksomhedslån, mens alle voksne statsborgere efter sigende kan se frem til at få udbetalt et engangsbeløb.

»Det er en kæmpe, kæmpe stor hjælpepakke. Større end under finanskrisen,« siger Søren Vestergaard Kristensen, cheføkonom i Sydbank, til B.T.

»USA er verdens største økonomi, og er det land, vi eksporter mest til, så det er klart, at pakken vil have betydning for Danmark,« fortsætter han og uddyber:

»Hvis USA på den her måde formår at komme gennem krisen uden større skrammer, så er det rigtig godt for den danske økonomi og for danskerne.«

Ifølge Søren Vestergaard Kristensen vil den gigantiske hjælpepakke afbøde slaget, men det er ikke sikkert, at den vil være nok i sidste ende.

»Det er bekymrende, hvordan sygdommen spreder sig. Det virker ikke til, at de (USA, red.) har taget de samme forholdsregler som os. De har ikke styr på smittespredningen, og det kan betyde, at der bliver et behov for flere hjælpepakker.«

Samme frygt har Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør hos Berlingske og tidligere cheføkonom hos Institute of International Finance i Washington DC.

»USA er det land, hvor der nu kommer flest smittede til, og hvor for eksempel Kina reagerede hårdt og brutalt for at inddæmme smitten, så er situationen meget mere blandet i USA, hvor det kun er nogle stater, der er lukket. I New York bliver antallet af smittet for eksempel fordoblet hver tredje dag.«

Ifølge Ulrik Bie er der dog stadig et lille håb at hente i hjælpepakken for danskerne.

»USA er et af vores største eksportlande, så der er ikke nogen tvivl om, at de danske eksportvirksomheder ville være blevet ramt langt mere af corona-krisen, hvis der ikke var kommet en pakke.«

Ulrik Bie påpeger dog, at situationen i USA fortsat er uafklaret.

»Den amerikanske økonomi er i frit fald. Hvor der i Danmark er tusinder af nye arbejdsløse på få uger, er der i USA millioner,« siger han og fortsætter:

»Vi ved endnu ikke, hvor alvorlig smittespredningen er, og vi ved derfor ikke, om det lykkes de amerikanske myndigheder at holde økonomien flydende med den her hjælpepakke.«

Efter at aktierne tidligere på ugen ramte bunden, blev de tirsdag aften og natten til onsdag sendt på himmelkurs, da hjælpepakken i USA blev en realitet.

Corona-krisen vil dog stadig kunne ramme dansk økonomi hårdt og brutalt, når vi kommer ud på den anden side, vuderer Ulrik Bie:

»Vores pensioner har en stor del af aktier i sig, så danskerne er blevet fattigere de seneste uger, da vores pensionsformuer er faldet enormt. Det betyder, at vores forbrugsmuligheder til det lange liv efter pensionen er blevet ringere,« siger han og fortsætter:

»Spørgsmålet er så, om vi har ramt bunden, for i så fald er der større chancer for, at verdensøkonomien klarer sig igennem det her uden varrige skader.«

Indtil videre er Senatet og Det Hvide Hus kun blevet enige om pakken. Den forventes at blive stemt officielt igennem af Senatet og Repræsentanternes Hus senere onsdag, hvorefter den skal godkendes af præsident Trump.