Endnu et bevis på den massive plastik-forurening i havene er bogstavelig talt skyllet i land i den Dominikanske Republik.

På Playa Montesinos i Den Dominikanske Republiks hovedstad, Santo Domingo, blev der i lørdags optaget en video, der viser en gigantisk bunke skrald vugge i takt med bølgernes slag mod kysten. Skraldet, som primært består af plastikflasker, plastdunke og plastposer, strækker sig over et kæmpeareal flere meter ud i vandet og et godt stykke ned ad stranden.

Videoen blev optaget og siden uploadet på Instagram og Facebook af NGO’en Parley, der kæmper for en plastikfri verden, og siden er den blevet delt og kommenteret tusindvis af gange. I teksten til videoen skriver organisationen, at flere end 500 personer fra militæret, bystyret samt offentligt ansatte side om side i lørdags var mødt op for at komme de massive plastikmængder til livs.

PLASTIC EMERGENCY ALERT We need a wave of change and a material revolution. Here’s the story behind this haunting video. It was taken in Santo Domingo, the capital of the Dominican Republic, where Parley and collaborators are working hand in hand with the military and the city council. Over 500 public workers have been mobilized for this cleanup operation. After three days of cleanups we have intercepted over 30 tons of plastic, but there is a lot more work to be done. Wherever you are in the world, you can be part of the solution: #ParleyAIR: Avoid. Intercept. Redesign. @parley.tv @corona @oceanplastic #100islandsprotected Et opslag delt af Parley for the Oceans (@parley.tv) den 17. Jul, 2018 kl. 6.15 PDT

»Efter tre dages oprydning har vi indsamlet mere end 30 tons plast, men der er stadig et stort arbejde, der skal gøres,« står der i opslaget fra Parley.

Producerer mere skrald

Hvor de store mængder plastik stammer fra, melder opslaget på Instagram ikke noget om. Dog skriver mediet lds.org, at man under en lignende oprydningsindsats for nogle år tilbage fandt frem til, at dele af skraldet stammede fra et cruise-skib.

Samtidig tyder noget på, at befolkningen i Santo Domingo generelt er blevet bedre til at producere skrald. En undersøgelse foretaget af det statslige statistik-kontor viste i 2016, at der på 11 år var sket en 21 pct. stigning i mængden af skrald. I 2005 producerede befolkningen 993,882.80 tons skrald. I 2016 var det tal steget til 1.3 millioner tons. Størsteparten af skraldet blev dog fragtet på nationale lossepladser, skriver The Dominican Today.