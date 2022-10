Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er skidt nyt hos giganten Philips.

Den hollandske producent af medicinsk udstyr, livsstil og belysning Philips sagde mandag, at man forventer at nedlægge omkring 4.000 job.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Philips meddeler, at det er et forsøg på at strømline organisationen efter en massiv tilbagekaldelse af medicinsk udstyr, der tidligere har reduceret virksomheden med omkring 70 procent af dets markedsværdi.

Fyringerne var den første meddelelse fra den nyudnævnte administrerende direktør, Roy Jakobs, som overtog tøjlerne tidligere på måneden, da virksomheden fortsat kæmper med efterdønningerne af firmaets dyre tilbagekaldelse af åndedrætsmaskiner og igangværende forsyningskædeproblemer.

»Min umiddelbare prioritet er at forbedre eksekveringen, så vi kan begynde at genopbygge tilliden hos patienter, forbrugere og kunder,« sagde Jakobs i en erklæring.

»Dette inkluderer den vanskelige, men nødvendige beslutning om øjeblikkeligt at reducere vores arbejdsstyrke med omkring 4.000 roller globalt, som vi ikke tager let på.«

Selskabet sagde, at det forventede, at omorganiseringen ville koste omkring 300 millioner euro svarende til 2,2 milliarder kroner.