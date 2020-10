Det kommer til at gøre ondt, når e-handelsgiganten Amazon gør sit indtog i Danmark.

Amazon har allerede meddelt, at den åbner i Sverige, og det er efter alt at dømme blot et spørsgmål om tid, hvornår giganten også rykker ind Danmark.

Og det vil få alvorlige få alvorlige konsekvenser for både butikkerne på gågaden og på nettet, vurderer danske e-handelsvirksomheder.

I en ny undersøgelse fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) svarer knap fire ud af fem - helt præcis 79 procent - af virksomhederne, at Amazons indtog i Danmark vil føre til lukkede netbutikker, mens 69 procent forudser, at også fysiske butikker må dreje nøglen om.

Amazon tager store markedsandele i de lande, giganten går ind i. Foto: Pascal Rossignol Vis mere Amazon tager store markedsandele i de lande, giganten går ind i. Foto: Pascal Rossignol

FDIH’s administrerende direktør, Niels Ralund, er enig i den vurdering.

»Det er ikke en tilfældig udenlandsk kræmmer, der rykker ind. Det er en af verdens mægtigste virksomheder, der har en tilsyneladende umættelig appetit,« siger han.

»Allerede nu er de blandt de største herhjemme, og når de for alvor satser på Danmark, vil de utvivlsomt snuppe en endnu større markedsandel. Det kommer butikkerne til at mærke.«

Kigger man på nogle af de lande, hvor Amazon opererer, kan man godt forstå de danske netbutikkers bekymring.

Jeff Bezos, stifter af Amazon. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere Jeff Bezos, stifter af Amazon. Foto: MICHAEL REYNOLDS

I Tyskland æder Amazon cirka halvdelen af e-handelsmarkedet, mens giganten i England sidder på omkring en tredjedel af markedet.

Så store markedsandele vil Amazon formentlig ikke snuppe i Danmark, vurderer Niels Ralund.

»Jeg forventer ikke, at de tromler det danske marked, som vi har set andre steder,« siger han.

Men syv ud af 10 netbutikker i Danmark vurderer, at Amazon i løbet af to år efter en åbning vil sidde på mindst 10 procent af e-handelsmarkedet herhjemme svarende til cirka 15 mia. kroner om året.

Og det er ikke et urealistisk scenario, påpeger Niels Ralund.

»Det vil gøre Amazon til den suverænt største netbutik herhjemme, og det vil presse markedet markant.«

Amazon har i dag en markedsandel på 1,1 procent af alle e-handelskøb i Danmark. I 2019 havde hver femte dansker handlet hos den amerikanske gigant.